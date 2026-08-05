כיכר השבת
תיעוד ממעצר החשודים

חייל צה"ל ושלושה קטינים נעצרו | החשד: הצתות וסחיטה באיומים

חמישה חשודים בהם שלושה קטינים וחייל צה"ל בשירות סדיר נעצרו בגין חשד להצתות וסחיטה באיומים במסגרת פרשייה המתנהלת ביחידה המרכזית במחוז ש"י

ההצתה ומעצר החשודים
ההצתה ומעצר החשודים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במהלך החודשים האחרונים ניהלה היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י בשיתוף תחנת מעלה אדומים, חקירה סמויה בעקבות שני אירועי הצתה של רכב ומספרה שבוצעו עפ"י החשד על רקע סכסוך כספי וסחיטה באיומים.

עם קבלת הדיווח אודות האירועים, החקירה הוטלה על ימ"ר ש"י וחוקרי המשטרה פעלו לחשיפת זהותם של החשודים תוך איסוף ממצאים, ראיות ובוצעו פעולות חקירה מגוונות. משנחשפו אלו לזהותם של החשודים במעשה, עלה החשד כי במסגרת הסכסוך הכספי הופעלו מספר קטינים לביצוע הצתות אלו.

עם מעבר החקירה לשלב הגלוי פעלו בלשי ימ"ר ש"י יחד עם בלשי תחנת מעלה אדומים למעצרם של חמשת החשודים, בהם שני תושבי מעלה אדומים בשנות ה-20 לחייהם, אחד מהם חייל צה"ל בשירות סדיר ושלושה קטינים (בגילאי 14 ו-15.

במהלך מעצרם של החשודים ובעת חיפוש בכליהם תפסו כוחות המשטרה בין היתר סכין, כסף מזומן וחומר החשוד כסם מסוכן.

החשודים שנעצרו, כאמור, הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י, מעצרם של שלושה מהחשודים הוארך עד לתאריך 7.8 ובהמשך היתר יובאו לביהמ"ש, שם תבקש המשטרה להאריך מעצרם לטובת מיצוי החקירה בעניינם.

מעצרהצתהמעלה אדומיםסחיטה באיומיםימ"ר ש"י

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