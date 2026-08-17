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מטען דמה שהונח על רכב הקפיץ את שוטרי נהריה

חבלני המשטרה הוקפצו לטיפול בחפץ חשוד שהיה נראה כמטען חבלה שהונח על רכב בלב שכונת מגורים בעיר נהריה | לאחר בדיקה התברר כי מדובר במטען דמה (משטרה)

הזירה בה אותר החפץ החשוד (צילום: לפי סעיף 27א)

חבלני הוקפצו הבוקר (שני) לטיפול בחפץ חשוד שהיה נראה כמטען חבלה שהונח על רכב בלב שכונת מגורים בעיר נהריה.

השוטרים סגרו את הזירה והרחיקו את הסקרנים, ולאחר בדיקה של החפץ החשוד התברר כי מדובר במטען דמה.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת נהריה וחבלני מחוז חוף מטפלים כעת בחפץ חשוד שאותר בעיר נהריה, זאת בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 אודות חפץ חשוד שאותר במקום. השוטרים סגרו את הזירה ומרחיקים סקרנים לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו.

"המשטרה מבקשת מהציבור להתרחק מהאזור, להישמע להנחיות השוטרים בשטח ובכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד לדווח מיד למוקד 100".
משטרהנהריהחפץ חשודמטען דמה
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