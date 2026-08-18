תושב הנגב תכנן פיגוע בבאר שבע עם רכב ממולכד | כך הוא נעצר

מעצר החשוד על ידי לוחמי יחידת יואב ובלשי תחנת שגב שלום - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:54 מעצר החשוד על ידי לוחמי יחידת יואב ובלשי תחנת שגב שלום | צילום: צילום: דוברות המשטרה

בחקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז הדרומי של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, נחשפה פעילותו של תושב היישוב שגב שלום, עבדאללה גרגאוי, בן 20, אשר על פי החשד קיים מגע עם סוכן חוץ, החזיק באמצעי לחימה ותכנן לבצע פעילות טרור ופיגוע בעיר באר שבע.

בעקבות החשדות, ובמהלך פעילות מבצעית של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרומי, בשיתוף שוטרי תחנת שגב שלום, נעצר החשוד לפי כחודש בתאריך 19.7.26 ביישוב שגב שלום והועבר לחקירה. במסגרת החקירה עלה כי החשוד נחשף במשך תקופה ממושכת לתכנים המזוהים עם ארגון הטרור דאע"ש ברשתות החברתיות, הזדהה עם האידאולוגיה של הארגון ואף צרך תכני טרור. עוד עלה כי יצר קשרים עם גורמים ברשת, ובהם גורם שהציג עצמו כפעיל טרור פלסטיני, וכן השתתף בקבוצות טלגרם שבהן הוחלפו תכנים הנוגעים לדאע"ש ולפעילות טרור.

החשוד והנשק ( צילום: דוברות המשטרה )

עוד עלה בחקירה כי החשוד ביצע פעולות שנועדו להכנת חומר נפץ ולייצור מטען חבלה, כחלק משלבי ההיערכות לקראת ביצוע פיגוע במועדון "הפורום" בעיר באר שבע באמצעות רכב ממולכד.

בנוסף, במהלך החודשים מרץ ואפריל 2026 החזיק ברשותו, על פי החשד, כלי נשק בלתי חוקי דמוי M16, המכיל חלקי נשק תקניים, אביזרי נשק ותחמושת, ואף ביצע באמצעותו ירי בשטח פתוח.

במהלך שנת 2025 החזיק הנאשם בביתו כלי נשק רבים, ובהם מאג, קלצ'ניקוב, רובה נגב, M16, מחסניות ותחמושת.

בתום החקירה, הגישה הבוקר פרקליטות מחוז דרום (פלילי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד החשוד בגין עבירות ביטחוניות וכן עבירות של החזקת נשק ותחמושת שלא כדין.

הנשק של החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה ובשב"כ מציינים כי "מדובר בפעילות חמורה, שבמסגרתה תכנן החשוד לקדם פעילות טרור ולבצע פיגוע. כוונותיו סוכלו מבעוד מועד בפעילות משותפת של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, בטרם הצליח לממש את תוכניתו".

עוד נמסר כי "משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות טרור, וימשיכו לפעול בנחישות לסיכול כוונות טרור ולמיצוי מלוא חומרת הדין עם המעורבים בעבירות טרור המבקשים לפגוע באזרחי ובתושבי מדינת ישראל".