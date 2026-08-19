"תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון": המשטרה בהודעה לציבור

כחלק מתוכנית האימונים השנתית והיערכותה המבצעית של משטרת ישראל למענה מיטבי באירועי חירום, בשעה האחרונה החל תרגיל ארצי רחב היקף שיתורגל באזור הדרום, ירושלים וש"י.

במסגרת התרגיל יתורגלו תרחישי חירום מורכבים ורב זירתיים, בדגש על אירועי פח"ע, מצבי חירום אזרחיים והפעלת כוחות בהיקף רחב, במטרה לשמר ולהעצים את הכשירות, המוכנות והמענה המבצעי של כלל כוחות המשטרה.

במהלך התרגיל יינתן דגש על תהליכי פיקוד ושליטה, שיתוף פעולה וסנכרון בין ארגונים.

בתוך כך, תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, ניידות, מסוק ורכבי חירום בצירים מרכזיים ובאזורים שונים בגזרות מחוזות אלה. ייתכנו חסימות נקודתיות ושינויים בהסדרי התנועה.

משטרת ישראל מבקשת מהציבור לגלות ערנות, להישמע להנחיות השוטרים בשטח ולהימנע מהתקהלות באזורי התרגיל שלא לצורך.