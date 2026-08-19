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שני אחים נעצרו

חומר נפץ ולבנות חבלה שנגנבו מצה"ל נתפסו מאחורי ארון חשמל

שוטרי מחוז מרכז ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב חשפו בטייבה חומר נפץ ולבנות חבלה שנגנבו מצה"ל | שני אחים תושבי המקום נעצרו (משטרה)

תפיסת חומרי הנפץ שנגנבו מצה"ל
תפיסת חומרי הנפץ שנגנבו מצה"ל| צילום: צילום: דוברות המשטרה

במסגרת המאבק של בהחזקה ובשימוש באמצעי לחימה בידי גורמים פליליים, ביצעו שוטרי תחנת טייבה במרחב שרון, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי מרכז של מג"ב, פעילות מבצעית ממוקדת בעיר לאיתור אמצעי לחימה וחומרי נפץ המשמשים על פי החשד בסכסוכי דמים ובאירועי אלימות.

במהלך חיפוש ממושך וממוקד במתחם בעיר, איתרו הכוחות מאחורי ארון חשמל חומר החשוד כחומר נפץ. חבלן משטרה שהוזעק למקום בחן את החומרים ואישר כי מדובר במטעני חומר נפץ מסוג "חנמיקס" ובארבע לבנות חבלה צה"ליות תקניות. חומרי הנפץ נתפסו והועברו להמשך טיפול ובחינה של חבלני המשטרה.

בתום הפעילות עצרו השוטרים שני אחים, תושבי טייבה, והם הועברו לחקירה בתחנת טייבה. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט.

חומרי הנפץ שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)
חומרי הנפץ שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)
משטרהטייבהחומר נפץלבנות חבלה

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