הפשיטה על מכון הטסטים ( צילום: דוברות המשטרה )

בתום חקירה סמויה שנוהלה ביחידה המרכזית של אגף התנועה, שעיקרה עבירות סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קבלת שוחד וקשירת קשר לפשע, אתמול (שני) הפכה החקירה לגלויה והמשטרה עצרה ארבעה חשודים.

לפנות בוקר פשטו כוחות משטרה ובכללם בלשי ימ״ר את״ן, לוחמי יח' 33 והיחידה הטקטית של מג"ב על מכון טסטים בעיר שדרות, מוסך רכבים ברהט ועל בתי חשודים בדרום ועצרו ארבעה מעורבים בעלי תפקידים במכון הרישוי בשדרות. הפשיטה בוצעה בתום חקירה סמויה של מספר חודשים שנוהלה בהובלת היחידה המרכזית של אגף התנועה בשת"פ גורמי אכיפה נוספים.

במשטרה ציינו כי "במסגרת החקירה הסמויה גובשה תשתית ראייתית מוצקה לביצוע עבירות פליליות חמורות נגד בעלי תפקידים במכון הרישוי ועשרות מוטבים שעל פי החשד שילמו כספים לאותם מעורבים בכל זאת בתמורה למעבר מבחן רישוי שנתי".

על פי החשד, העבירות בוצעו לאורך זמן ובאופן שיטתי ובכך גרמו לסיכון חיי אדם כאשר כלי רכב רבים נעים על הכבישים כשהם לא תקינים ומהווים סיכון ממשי.

במשטרה הוסיפו ציינו כי "מעצרים אלה הינם המשך לפרשייה זהה אשר נחשפה ע"י ימ"ר את"ן לפני כשבועיים במכון רישוי בחיפה. גם שם ע"פ החשד בעלי תפקידים במכון קיבלו כסף בתמורה להעברת כלי רכב שאינם תקינים במסלול הרישוי ואותם כלי רכב נוסעים בכבישי הארץ".

מפקד ימ"ר את"ן סנ"צ מאיר פלגר התייחס לפעילות ואמר כי "מדובר בפרשייה שהכשירה 'פצצות מתקתקות' על הכבישים החשודים ואיתם נהגים רבים שניסוי לחסוך כסף ולהימנע מטיפולים לכלי רכב ובכך שהם קיבלו 'הכשר' ממכוני הרישוי לנבוע בכבישים תוך סיכון חייהם שלהם ושל משתמשי הדרך האחרים.

"מדובר באחת מהפרשיות החמורות שכסף יכול לגרום לשפיכות דמים. מפקד הימ"ר סיפר כי אפקט הפעילות להצלת החיים גרם לעשרות בעלי מכוני רישוי לשלוח את עובדי המכונים לבדיקות פוליגרף על מנת לבדוק את אמינותם ושאינם עושקים בקבלת כספים ובעילות פלילית.

לדבריו: "היחידה המרכזית של אגף התנועה תמשיך להילחם כנגד מסכני החיים על הכבישים מנהגים שנוהגים תחת פסילת הרישיון ועד תהליכי רישוי של כלי הרכב. הימ"ר פועל בכל הארץ ועשרות הבלשים לא מפסיקים לרגע את הפעילות שעיקרה הצלת חיים".