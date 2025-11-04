אמש (שני) התקיים טקס סיום קורס לוחמי ימ״מ - היחידה הלאומית ללוחמה בטרור וחילוץ בני ערובה - בבסיס היחידה במרכז הארץ.

הטקס התקיים במעמד מפכ״ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, מפקד הימ״מ, תת-ניצב ע׳, לוחמי ומפקדי היחידה, בוגרים ומשפחותיהם.

בסיומם של מיונים רבים, גיבוש ומסלול הכשרה אינטנסיבי שאורכו כשמונה חודשים, הוסמכו אמש שמונה בוגרים בלבד אשר צלחו את הקורס, מתוך כ-1,000 מועמדים שביקשו להתמיין למסלול הכשרת הלוחמים בימ״מ.

במשטרה ציינו כי הבוגרים הוסמכו כלוחמים מן המניין, לאחר שעמדו בכלל דרישות הקורס בהצלחה. הקורס נחשב לאחד מן הקורסים הקשים, המאתגרים והיוקרתיים בעולם ומכשיר את מיטב הלוחמים של מדינת ישראל.

במהלך הכשרתם, השתתפו הבוגרים בפעילויות מבצעיות, הן סמויות והן גלויות, לצד לוחמי היחידה הותיקים, לסיכול פעולות טרור בגזרות לחימה שונות.

כמו כן, לראשונה מאז פרוץ המלחמה, הוענקה במהלך הטקס סיכת "כנפי זהב" לתשעה לוחמים פעילים ביחידה. הסיכה היוקרתית מוענקת ללוחמים שהשלימו בהצלחה חמש שנות שירות מבצעי כלוחמים בימ״מ, ומהווה ביטוי להוקרה, למצוינות ולרוח ההקרבה העמוקה למען ביטחון ישראל.

עוד במהלך הטקס, הוענקה לראשונה ללוחמי ומפקדי היחידה סיכת הימ״מ החדשה שהושקה באירוע ציון 50 שנים להקמת הימ״מ לפני כחודשיים. הסיכה מסמלת את הגדרתה של היחידה כיחידה הלאומית של מדינת ישראל ללחימה בטרור וחילוץ בני ערובה.

מפכ״ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, אמר בנאומו: "לוחמים יקרים, היום אתם מצטרפים ליחידה שהיא חוד החנית בלחימה בטרור, יחידה שמהווה סמל לגבורה, למצוינות ולמסירות, יחידה שמורכבת מלוחמים מן המעלה הראשונה.

"הדרך בה אתם מתחילים היום אינה פשוטה. האתגרים הניצבים בפני היחידה מורכבים ומאתגרים. הטרור והפשיעה, בהם אנו נלחמים, מתפתחים ומשתכללים ועלינו לוודא בכל עת, שאנו פועלים ביצירתיות, באומץ לב ותוך חתירה למגע.

"בסיכת היחידה הלאומית, שאתם עונדים היום בגאווה, זכיתם ביושר ובעבודה קשה. אני מאחל לכם הצלחה רבה, סיפוק בעשייה ושכל משימותיכם יסתיימו בהצלחה ובחזרתכם בשלום לביתכם. צאו לדרך בגאווה ובתחושת שליחות. אנחנו סומכים עליכם - המדינה כולה עומדת מאחוריכם".

מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, אמר: "מסע של חודשים ארוכים, של ימים ולילות שנשזרו בזיעה, בעייפות, באומץ ובאמונה. מסע שלא כל אדם מסוגל לו - אך מי שעובר אותו, נחקק לנצח בשורות הלוחמים הטובים והאמיצים ביותר של עם ישראל.

"שמונת הלוחמים - השלמתם בהצלחה את ההכשרה הקשה והיוקרתית ביותר שיש. כל אחד מכם הגיע לכאן עם סיפור, עם דרך, עם אש פנימית שלא כבתה גם ברגעים החשוכים ביותר שפגשתם לאורך הדרך.

"השנתיים האחרונות היו מן הקשות שידענו כחברה וכמדינה. לוחמי היחידה ואתם, בוגרי הקורס, הייתם שם בשבעה באוקטובר. לחמתם, הגנתם, ראיתם במו עיניכם את עוצמת הרוע, אך עם זאת גם את עוצמת האדם. ומתוך זה, בחרתם להמשיך קדימה. זוהי לא רק גבורה זוהי שליחות וזהו ייעודכם.״

מפקד הימ״מ, תת-ניצב ע׳ אמר בנאומו: "להיות לוחם ביחידת הימ"מ זה לדעת לעבוד בצוות, לדעת שרעות זה שם המשחק, צוות שיהיה לצדך בכל עת. להיות לוחם ימ"מ, זה להיות במוכנות למה שקורה ומה שיקרה, לייצר כלים ומיומנויות למתן מענה לאיומי המחר.

"להיות לוחם ביחידה זו שליחות ומחויבות לשרת את המדינה, מחויבות לקום כל בוקר עם אנרגיות לעשות הכול כדי לשמור על העם הזה. יחידת הימ"מ היא חוד החנית בלחימה בארגוני הפשיעה והטרור ארגונים שמשלבים זרועות לפגוע בחוסן הלאומי שלנו.

"רק במשך השנה האחרונה, היחידה סיכלה מחוללי טרור בעזה ובאיו"ש, באירועים מורכבים תחת אש. אני אפילו לא רוצה לחשוב מה היה קורה ללא גבורת הלוחמים והמפקדים שחתרו למגע ומנעו עשרות פיגועים שיכלו לזרוע פחד והרס בערי ישראל".