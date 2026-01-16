יושב ראש מפלגת רע״מ, מנסור עבאס, תקף בחריפות את חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה, השוהה בקטר זה קרוב לשני עשורים, בעקבות ריאיון שהעניק האחרון לערוץ הקטרי “אל־ערבי אל־ג’דיד”.

בריאיון ניתח בשארה את מצבן של המפלגות הערביות בישראל, קרא להעלאת שיעור ההצבעה במגזר הערבי בבחירות הקרובות, והעריך כי הקמת רשימה משותפת של שלוש מפלגות ערביות תוכל לזכות ב־15 מנדטים.

בדבריו התעלם ממפלגת רע״מ, ואמר למראיין: “תתפלא, אבל יש כמה אסלאמיסטים שאין להם בעיה לשבת בממשלת נתניהו”.

דבריו עוררו תגובה חריפה מצד עבאס, שפרסם הודעה רשמית מטעם רע״מ. “רע״מ דוחה את הרמיזות, ההכפשות והטלת הספק מצד עזמי בשארה מקטר”, כתב. “אנחנו, בני המולדת הנאחזים בארצנו, אלו שהפילו את נתניהו והחליפו את ממשלתו, בעוד שעזמי בשארה ברח מהמולדת”.

עבאס הוסיף והחריף את הטון: "איננו מקבלים שיעורי מוסר והטפות מצד גורמים שתרמו להחזרת נתניהו ובן גביר לשלטון, באמצעות הפלת ‘ממשלת השינוי’ ושריפת עשרות אלפי קולות בבחירות האחרונות”.

אל העימות הצטרף גם יושב ראש בל״ד, סאמי אבו שחאדה, שתקף את עבאס בנימה צינית. “אני פונה לבנט, ליברמן וגנץ כדי שיקחו איתם את מנסור כשותף לטנק, ולא לתת לו לרדת נמוך יותר”, אמר.

“הבן אדם יוצא מכליו כדי לרצות אותם, והם פעם אחרי פעם משפילים אותו מחדש. אני רוצה להגיד להם שזה לא יפה ולא מכבד – הוא מנסה כל כך יפה”.

אבו שחאדה הוסיף בעקיצה: “בנט, למה אתה לא מודיע שתיקח אותו כשותף לטנק? כי הוא לא יהודי? לא ציוני מספיק? תגיד לו מה צריך והוא יבצע”.

העימות הפומבי משקף את הקרע המתמשך בין הזרמים השונים בפוליטיקה הערבית בישראל, על רקע שאלת שיתופי הפעולה עם ממשלות ישראל והמאבק על הנהגת הציבור הערבי לקראת מערכות הבחירות הבאות.