היועמ"שית שוב מתריעה: מחדלי המלחמה לא יתבררו בלי ועדת חקירה

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

היועצת המשפטית לממשלה עו"הד גלי בהרב מיארה, שיגרה לשרי הממשל המכתב מיוחד העוסק בסוגיית חקירת רצף אירועי השביעי באוקטובר

במכתבה נזפה היועמ"שית בממשלה על הסחבת בנושא הקמת ועדת חקירה ממלכתית לרצף האירועים את מכתבה פתחה במילים: זהו הדיון השלישי שמקיימת הממשלה בנושא שבנדון, בעקבות החלטת בג"ץ. ראש הממשלה הבהיר בהזדמנויות שונות, כי אין מחלוקת על עצם הצורך בקיום חקירה. אולם, עד-כה נמנעה הממשלה מלקבוע את סוג מנגנון החקירה ואת עיתוי החקירה. היא הדגישה במכתבה: "ועדת חקירה ממלכתית היא המנגנון החוקי המתאים לחקר אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. הימנעות מקבלת החלטה פוגעת בחקירה עתידית ובאפשרות להגיע לחקר האמת"

מכתב היועמ"שית ( צילום: מסמך )

עוד הדגישה היועמ"שית במכתבה: "בעוד שהממשלה נמנעת מקבלת החלטה, תוך הצהרות כי יטרם בשלה העת לחקירת האירועים, בפועל מתבררים נושאי הליבה בבדיקת מבקר המדינה.

בתוך כך, קציני צבא ומעורבים אחרים מוסרים גרסאות, מייצגים מטעמם מעורבים בתהליך באופן נרחב ומגובשות מסקנות.

הימנעות הממשלה מקבלת החלטה מובילה לכך שבירור העובדות והפקת הלקחים אינם מתבצעים על ידי המנגנון המתאים והייעודי הקבוע בחוק; והם מתבצעים באמצעות כלי בירור מוגבלים ובאופן לא פומבי, הרחק מהעין הציבורית"