שר החוץ, גדעון סער, הודיע היום (שני) על שלילת אשרות השהייה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית. ההחלטה נובעת, לפי דבריו, מהכרה אוסטרליה במדינה פלסטינית ומהסירוב של ממשלתה להעניק אשרות כניסה לאישים ישראלים, בהם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד וחבר הכנסת שמחה רוטמן.

ההודעה נמסרה מוקדם יותר היום (שני) לשגריר אוסטרליה בישראל.

בנוסף, הנחה סער את שגרירות ישראל בקנברה לבחון בקפידה כל בקשת אשרה אוסטרלית לכניסה לישראל.

כאמור, החלטתו של סער נובעת מהכרת אוסטרליה ב"מדינה פלסטינית" ומאי מתן אשרות כניסה לאוסטרליה לאישים ישראלים, בהם השרה לשעבר איילת שקד ויו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שמחה רוטמן.

סער הצהיר כי במקום להתמודד עם גל האנטישמיות באוסטרליה, הממשל המקומי בחר להאשים את ביקורי הישראלים ולבנות סכסוך עם הציבור המוסלמי, דבר שמלבה את השנאה כלפי יהודים. בעקבות כך, הוא הודיע על פעולות נוספות מעבר לשלילת האשרות.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר היום (שני) ויזת הכניסה של ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית לאוסטרליה, לקראת אירוע שבו היה אמור לשאת דברים, בוטלה במפתיע - שעות לפני טיסתו. הנימוק: "מפיץ מסרים של שנאה ופילוג".

"הוזמנתי על ידי הקהילה באוסטרליה עקב מתקפות אנטישמיות על בתי כנסת ותחושה קשה בקרב הקהילה של התנכרות ועוינות", מסר רוטמן הבוקר (שני), ברקע פרסום סירוב הכנסתו למדינה.

לדבריו, "החלטתה של ממשלת אוסטרליה לשלול ממני את האפשרות להגיע ולדבר עם בני עמי, בשל הבעת עמדות פשוטות וברורות, היא אנטישמיות ברורה ובוטה הנותנת רוח גבית לטרור.

"יהודי אוסטרליה מותקפים על ידי ג'יהדיסטים ובמסגדי אוסטרליה מסיתים לרצח יהודים ולהשמדת ישראל, אולם הבעת עמדות שהכנסת בישראל אימצה ברוב של כשני שליש מהווה מבחינת ממשלת אוסטרליה התרסה והתססה".