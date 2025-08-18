האישור בוטל: הפתעה לא נעימה לשמחה רוטמן - שעות לפני הטיסה

ויזת הכניסה של ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית לאוסטרליה, לקראת אירוע שבו היה אמור לשאת דברים, בוטלה במפתיע - שעות לפני טיסתו. הנימוק: "מפיץ מסרים של שנאה ופילוג".

"הוזמנתי על ידי הקהילה באוסטרליה עקב מתקפות אנטישמיות על בתי כנסת ותחושה קשה בקרב הקהילה של התנכרות ועוינות", מסר רוטמן הבוקר (שני), ברקע פרסום סירוב הכנסתו למדינה.

לדבריו, "החלטתה של ממשלת אוסטרליה לשלול ממני את האפשרות להגיע ולדבר עם בני עמי, בשל הבעת עמדות פשוטות וברורות, היא אנטישמיות ברורה ובוטה הנותנת רוח גבית לטרור.

"יהודי אוסטרליה מותקפים על ידי ג'יהדיסטים ובמסגדי אוסטרליה מסיתים לרצח יהודים ולהשמדת ישראל, אולם הבעת עמדות שהכנסת בישראל אימצה ברוב של כשני שליש מהווה מבחינת ממשלת אוסטרליה התרסה והתססה".

הוא הוסיף: "ההחלטה האנטישמית הזו אינה מכוונת נגדי. היא מכוונת נגד הקהילה היהודית באוסטרליה, נגד מדינת ישראל ונגד עם ישראל. מדינת ישראל למדה ב 7 באוקטובר את המחיר הקשה של הכניעה של הטרור - ממשלת אוסטרליה עדיין לא למדה את הלקח הזה והמחירים שישולמו על כך יהיו כבדים. מדינת ישראל חייבת ללמד את העולם כולו כיצד לא נכנעים לטרור. אני לא אירתע, ואמשיך להשמיע את קולו הגאה של העם היהודי בכל מקום שבו אהיה".