כיכר השבת
תיעוד חריג

בן גביר פגש בכלא את מרוואן ברגותי; זה המסר שהעביר לו

השר איתמר בן גביר ביקר בכלא גנות, שם פגש את הארכי-מחבל מרוואן ברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם | "אתם לא תנצחו אותנו, מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים ונשים - אנחנו נמחק אותו" (חדשות)

בן גביר עם מרוואן ברגותי (צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

השר לביטחון לאומי, ביקר בכלא גנות, לצד נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי וצוות משרדו כדי לעקוב מקרוב אחרי החמרת תנאי המחבלים בבתי הכלא.

במהלך ביקורו פגש השר בן גביר באחד האגפים המבודדים את הארכי-מחבל מרוואן ברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם.

"אתם לא תנצחו אותנו, מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים ונשים - אנחנו נמחק אותו", אמר לו בן גביר. "אתם צריכים לדעת את זה, זה היה ככה לאורך כל ההיסטוריה".

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

ברגותי הנהיג את התנזים, והוציא מעשי טרור בהם נרצחו חמישה ישראלים ונפצעו רבים. בעקבות זאת בשנת 2004 נידון לחמישה מאסרי עולם מצטברים ו־40 שנות מאסר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר