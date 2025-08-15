בן גביר פגש בכלא את מרוואן ברגותי; זה המסר שהעביר לו

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר ביקר בכלא גנות, לצד נציב שב"ס, רב-גונדר קובי יעקובי וצוות משרדו כדי לעקוב מקרוב אחרי החמרת תנאי המחבלים בבתי הכלא.

במהלך ביקורו פגש השר בן גביר באחד האגפים המבודדים את הארכי-מחבל מרוואן ברגותי, המרצה חמישה מאסרי עולם.

"אתם לא תנצחו אותנו, מי שיתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים ונשים - אנחנו נמחק אותו", אמר לו בן גביר. "אתם צריכים לדעת את זה, זה היה ככה לאורך כל ההיסטוריה".