למרות הירידה החדה בסקרים והמתיחות הפנימית במפלגת ביחד, נפתלי בנט לא מתייאש. והוא הודיע היום (שלישי) על הצטרפות מיכל נגרי, מנכ"לית עיריית רעננה לשעבר, לשורות המפלגה.

"אני גאה לבשר שמיכל נגרי מצטרפת היום לנבחרת הטובה בישראל", כתב בנט בהודעה שפרסם. "מיכל היא משרתת ציבור במובן הכי עמוק של המושג. היא צמחה מהשטח, ממערכת החינוך - והגיעה עד לקדנציה רבת הישגים כמנכ״לית עיריית רעננה".

בנט הוסיף והסביר כי הכיר את נגרי ופועלה עוד כשכיהן כשר החינוך והיא כיהנה כמנכ"לית רעננה. "פגשתי מנהלת-על מקצוענית שמצליחה בו זמנית גם להיות בולדוזרית ולהזיז הרים, וגם לראות כל אזרח בגובה העיניים, לדאוג לו מכל הלב ולשרת אותו נאמנה", מסר.

מיכל, בעלת תואר ראשון ושני בניהול מערכות חינוך מאוניברסיטת בר-אילן, ניהלה בין השנים 2003-2006 את חטיבת ״אילן רמון״ בכוכב יאיר-צור יגאל. בשנים 2006-2013 כיהנה כראש מנהל חינוך ברעננה ובין השנים 2013-2019 הייתה מנכ״לית העירייה. בשנת 2021 הייתה ממייסדות ״מקומות״ - המרכז הלאומי לידע וניהול מוניציפלי ברשויות המקומיות.

מיכל נשואה לשמוליק, אמא לגל, גאיה ורועי אשר נפל ב-7.10. רב-סרן (במיל׳) רועי נגרי הי"ד, היה מפקד צוות ביחידת הלוט״ר, אשר נפל בקרב מול מחבלים במהלך טיהור בתים וחילוץ אזרחים בבארי.

ההודעה על ההצטרפות מגיעה על רקע תקופה סוערת במפלגת ביחד. בימים האחרונים דווח כי בנט בחן את האפשרות לפרק את השותפות הפוליטית עם יאיר לפיד, על רקע הקשיים שחווה המפלגה בסקרים ומתיחות פנימית בקמפיין. בכירים במטה הקמפיין הביעו דאגה עמוקה מהיחלשות המפלגה, כאשר אחד מהם אף כינה את לפיד "פיגוע בתוך הקמפיין".

"בנה הקפיץ את עצמו לבארי והציל חיים"

החיבור האישי בין בנט לנגרי התעצם בעקבות אירועי שבעה באוקטובר. בנה של מיכל, רב סרן רועי נגרי ז"ל, מפקד צוות ביחידת הלוט"ר, הקפיץ את עצמו ואת צוותו לבארי בלי שקיבל פקודה. הוא עבר מבית לבית תחת אש, חילץ אזרחים מתוך התופת, ונפל בקרב תוך כדי שהוא מציל חיים.

"כשהגעתי לביתם של מיכל ושמוליק לנחם אותם על נפילת בנם הגיבור, הבנתי מאיפה הוא שאב את הערכים שלו", כתב בנט. "נחשפתי לעוצמה של מיכל, לנחישות שלה ולאהבה העמוקה שלה למדינה שלנו".