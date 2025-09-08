נפתלי בנט הציע איחוד משולש | זו התגובה של איווט ליברמן

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נגש בחודש האחרון עם יו"ר 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, וח"כ לךשעבר גדי איזנקוט, בניסיון להיקם מפלגה משולשת ומאוחדת בראשה הוא יעמוד.

על פי הדיווח ב'כאן', בנט מבקש להקים את הרשימה כבר בשבועותה קרובים בניסיון להציג את עצמו כהאלטרנטיבה לרה"מ בנימין נתניהו.

איזנקוט לא פסל את הרעיון ואמר כי הוא ישקול את הדברים בעוד ח"כ ליברמן הבהיר כי הוא יכריע בסוגיות הריצה רק בסמוך למועד הבחירות.

הבוקר התייחס ליברמן לדיווחים וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "מול ראש ממשלה כושל שדואג רק לעצמו, הגוש הציוני חייב להציג צוות מגובש של אנשים מנוסים שיפעלו יחד למען אזרחי ישראל".

‏יו"ר 'ישראל ביתנו' הדגיש: "השאלה החשובה באמת אינה איזו מפלגה תהיה הגדולה ביותר אלא איך המפלגות הציוניות יחד מגיעות ל-63 מנדטים".

לפני כשלושה שבועות פרסמה לשכת בנט תיעוד מפגישה שלו עם ליברמן ובהודעה לתקשורת נאמר: "ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נפגש עם יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן.

"השניים שוחחו על המשך המלחמה בעזה, המגעים לעסקת חטופים, סוגיית הגיוס, הכלכלה הישראלית, וכן דנו בדרכים השונות להחלפת הממשלה בהקדם האפשרי על מנת לתקן את ישראל".

אתמול דיווחה לשכת בנט על פגישה שקיים עם ח"כ לשעבר גדי איזנקוט: "שניים שוחחו על המלחמה בעזה והדחיפות בהשבת החטופים, על ההידרדרות במצבה הבינלאומי של מדינת ישראל ובפעולות ליצירת הנהגה חדשה וטובה לישראל, שתאחד את העם, תבצר את הביטחון ותשקם את המדינה.

"פגישה זו הינה בהמשך למספר פגישות שקיימו השניים בשבועות האחרונים וכחלק מתכנית ההיערכות המתואמת להחלפת הממשלה".