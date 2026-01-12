בקואלציה מאחדים כוחות: החוק שיהפוך את תיקי נתניהו להיסטוריה 

הקואליציה הודיעה הבוקר (שני) על מהלך דרמטי לשינוי פני המשפט הפלילי בישראל: הנחת הצעת חוק לביטול מוחלט של עבירת "מרמה והפרת אמונים". הצעד מגיע בעיצומו של משפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנאשם בעבירה זו בכל תיקיו, אם כי יוזמי החוק מבהירים כי השינוי לא צפוי להשפיע רטרואקטיבית על ניהול משפטו.

שותפות מפתיעה: הליכוד, רוטמן וסער על הצעת החוק חתומים שלושה שחקני מפתח: יו"ר הקואליציה אופיר כץ (הליכוד), יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן (הציונות הדתית), וח"כ מישל בוסקילה ממפלגת "הימין הממלכתי" – צעד המצביע על תמיכה רחבה ביוזמה גם מצד מקורביו של שר החוץ גדעון סער.

"כוח עצום ומסוכן בידי התביעה" בדברי ההסבר להצעה, תוקפים חברי הכנסת את השימוש הנעשה כיום בעבירה: "הסוף לעמימות בתחום הפלילי. מדובר בעבירת סל שמעניקה כוח עצום ובלתי מבוקר לגורמי התביעה והאכיפה, ומזמינה אכיפה בררנית ומוטה". לטענתם, המערכת משתמשת בסעיף זה כדי "למשטר" נבחרי ציבור על פעולות שאינן פליליות באופן מוגדר, וקובעת בדיעבד מה נחשב לעבירה.

תיקון של 20 שנה? היוזמה הנוכחית היא שיאה של ביקורת שנשמעת זה שני עשורים מצד משפטנים מכל קצוות הקשת. המבקרים טוענים כי "הפרת אמונים" הפכה לכלי דרקוני הכולל האזנות סתר וחיפושים בטלפונים, שבסופם תיקים רבים מתפוררים בבית המשפט משום שמדובר היה בנושאים אתיים ולא פליליים.

היעד: אישור ב"הליך בזק" הקואליציה מתכוונת להעלות את הצעת החוק כבר בשבוע הבא לוועדת השרים לחקיקה ולרוץ איתה לקריאה טרומית. גורמים בקואליציה מציינים כי הוחלט לנצל את הרוב הקיים כעת כדי להשלים את המהלך עוד לפני התפזרות אפשרית של הכנסת לבחירות בעתיד.