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בחירות 2026

סקר חדשות 13: בנט מתרסק ל-13 מנדטים בלבד | הנדל וטרופר מתחזקים ל-5

מפלגת 'ביחד' ממשיכה בצניחה החדה ויורדת ל-13 מנדטים • מפלגת הנדל וטרופר מתחזקת ל-5 מנדטים | הליכוד ואיזנקוט בשוויון עם 23 מנדטים | ש"ס יורדת ל-7 מנדטים (פוליטי מדיני)

7תגובות
נפתלי בנט (צילום: Sharon Leibel/Flash90)

סקר מנדטים חדש של 'המדד' שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13 מציג תמונה דרמטית במפה הפוליטית הישראלית: מפלגת 'ביחד' בראשות ממשיכה בצניחה חדה ויורדת ל-13 מנדטים בלבד, בעוד מפלגת הליכוד ו'ישר!' בראשות גדי איזנקוט נמצאות בשוויון מוחלט עם 23 מנדטים כל אחת.

נתון מרכזי נוסף בסקר הוא ההתחזקות המשמעותית של המפלגה החדשה בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, שמתחזקת לחמישה מנדטים ויכולה להפוך לגורם מכריע בבחירות הקרובות. מדובר בעלייה משמעותית לעומת סקרים קודמים שבהם המפלגה התקשתה לחצות את אחוז החסימה.

בנט בצניחה חופשית - 13 מנדטים בלבד

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד ממשיכה במגמת הירידה החדה ועומדת על 13 מנדטים בלבד. מדובר בהמשך לסדרת סקרים שמציגים צניחה עקבית של המפלגה, כאשר בסקרים קודמים נרשמה ירידה של 12 מנדטים ב-13 שבועות בלבד.

על פי הסקר, הליכוד בראשות ראש הממשלה ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט נמצאות בשוויון מוחלט עם 23 מנדטים כל אחת. שתי המפלגות עולות בשני מנדטים לעומת הסקר בשבוע שעבר, מה שמעיד על התחזקות משמעותית בצמרת.

בגזרת המפלגות החרדיות נרשמת יציבות יחסית: 'יהדות התורה' עומדת על 9 מנדטים, בעוד ש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ל-7 מנדטים בלבד.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים, בעוד הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' יורדת במנדט ועומדת על 4 מנדטים. במגזר הערבי, רע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל-5 מנדטים, וכך גם חד"ש-תע"ל עם 4 מנדטים.

מפת הגושים - האופוזיציה מובילה

על פי חלוקת הגושים, גוש האופוזיציה עומד על 55 מנדטים, הקואליציה הנוכחית עם 51 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 9 מנדטים במצטבר. מפלגת "בית ציוני" של הנדל וטרופר, עם חמישה מנדטים, יכולה להפוך לגורם המכריע בהרכבת הממשלה הבאה.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן יורדת בשני מנדטים ל-9 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן שומרת על כוחה עם 10 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן של בני גנץ ובל"ד.

בנימין נתניהונפתלי בנטהליכודסקרבחירות 2026

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0 תגובות

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7
איפה אבי מעוז ועוד הכול לא נכון כי יהדות התורה מזה 8 ושס 10 ולא הפוך כך שאין ענין להביא מערוץ שמאלני דברים שלא קשורים למציאות
מבין
6
בנט כל הזמן מתרסק לאין סוף מנדטים ובסוף יקבל 2 מנדטים כרגיל
אק
5
איך אפשר להבין? מישהו יכול להסביר את ההבדל ההזוי בין הסקרים? פערים שלא נתפשים בהיגיון!!!
אברהם
4
אתם תאכלו את הכובע כש נפתלי בנט יהיה הראש הממשלה הבא
יייי
3
לא לשקר בקושי 7 !הסיכוי היחיד שלו לקחת את המיפלגה הכלכלית ..והבטחה מישרד האוצר ! כדי להביא את נפתלי לממשלה ציונית בלבד ובתפקיד מכובד,ואף כדי שיחזיר את אמון האזרחים אליו ..בעתיד ,זהניכולהיות צעד מזהיר שיבטא את הנכונות לא למדינה פלסטינית לא למדינת כל אזרחיה ולשמר את ההיתישבות הקיימת ..
עוזי
2
נפתלי בנט הוא הראש הממשלה הבא לא גדי אייזנקוט
ייי
1
מענין איזה אהבל ערך את הסקר ? אין שום קשר בין זה למציאות .
רוני

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