סקר מנדטים חדש של 'המדד' שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13 מציג תמונה דרמטית במפה הפוליטית הישראלית: מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה בצניחה חדה ויורדת ל-13 מנדטים בלבד, בעוד מפלגת הליכוד ו'ישר!' בראשות גדי איזנקוט נמצאות בשוויון מוחלט עם 23 מנדטים כל אחת.

נתון מרכזי נוסף בסקר הוא ההתחזקות המשמעותית של המפלגה החדשה בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, שמתחזקת לחמישה מנדטים ויכולה להפוך לגורם מכריע בבחירות הקרובות. מדובר בעלייה משמעותית לעומת סקרים קודמים שבהם המפלגה התקשתה לחצות את אחוז החסימה.

בנט בצניחה חופשית - 13 מנדטים בלבד

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד ממשיכה במגמת הירידה החדה ועומדת על 13 מנדטים בלבד. מדובר בהמשך לסדרת סקרים שמציגים צניחה עקבית של המפלגה, כאשר בסקרים קודמים נרשמה ירידה של 12 מנדטים ב-13 שבועות בלבד.

על פי הסקר, הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט נמצאות בשוויון מוחלט עם 23 מנדטים כל אחת. שתי המפלגות עולות בשני מנדטים לעומת הסקר בשבוע שעבר, מה שמעיד על התחזקות משמעותית בצמרת.

בגזרת המפלגות החרדיות נרשמת יציבות יחסית: 'יהדות התורה' עומדת על 9 מנדטים, בעוד ש"ס בראשות אריה דרעי זוכה ל-7 מנדטים בלבד.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים, בעוד הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' יורדת במנדט ועומדת על 4 מנדטים. במגזר הערבי, רע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל-5 מנדטים, וכך גם חד"ש-תע"ל עם 4 מנדטים.

מפת הגושים - האופוזיציה מובילה

על פי חלוקת הגושים, גוש האופוזיציה עומד על 55 מנדטים, הקואליציה הנוכחית עם 51 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 9 מנדטים במצטבר. מפלגת "בית ציוני" של הנדל וטרופר, עם חמישה מנדטים, יכולה להפוך לגורם המכריע בהרכבת הממשלה הבאה.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן יורדת בשני מנדטים ל-9 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן שומרת על כוחה עם 10 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן של בני גנץ ובל"ד.