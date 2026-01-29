ברגע דרמטי במועצת הביטחון של האו"ם, חשף שגריר ישראל, דני דנון, את "הפנים האמיתיות" של הטרור העולמי.

בעודו אוחז בכרזת החות'ים, הצהיר דנון בפני חברי המועצה כי "משטר האייתוללות מייצא שנאה וטרור, והחות'ים הם ההוכחה לכך". דנון תקף בחריפות את המדיניות האיראנית המסיטה משאבים כספיים ולאומיים ממרקם החיים של אזרחיה לטובת מימון ארגוני טרור כמו חמאס, חיזבאללה והחות'ים.

"החות'ים לא נלחמים על אדמה או על גבולות. הכרזה שלהם אומר הכל", הטיח דנון ביושבים בחדר, כשהוא מצביע על הכרזה שבידו. לדבריו, מדובר בקיצוניות ובטירוף מוחלט שאינם חלק מ"התנגדות" לגיטימית, אלא ביטוי של שנאה יוקדת.

מאחורי הבד המונף עומדת היסטוריה רוויית דם ואידיאולוגיה קיצונית. הכרזה, המכונה בערבית "סרקה" (הזעקה או הצעקה הקולקטיבית), כולל חמש הצהרות בערבית: "אללה הוא אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם". העיצוב עצמו נועד להעביר מסר אלים: בעוד ההצהרות האסלאמיות צבועות בירוק, הקריאות להשמדת האויבים והיהודים נכתבו באדום, בפונט המדמה גדר תיל.