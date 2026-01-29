כיכר השבת
"זה לא מאבק, זו שנאה טהורה": דני דנון הניף את כרזת החות'ים באו"ם

במהלך דרמטי במועצת הביטחון של האו"ם, הניף השגריר דני דנון את כרזת החות'ים הרשמית וחשף בפני שגרירי העולם את "הפנים האמיתיות" של הטרור האיראני המייצא שנאה ומוות (חדשות פוליטי)

דני דנון עם הכרזה של החות'ים (צילום: מסך)

ברגע דרמטי במועצת הביטחון של האו"ם, חשף שגריר ישראל, דני דנון, את "הפנים האמיתיות" של הטרור העולמי.

בעודו אוחז בכרזת , הצהיר דנון בפני חברי המועצה כי "משטר האייתוללות מייצא שנאה וטרור, והחות'ים הם ההוכחה לכך". דנון תקף בחריפות את המדיניות האיראנית המסיטה משאבים כספיים ולאומיים ממרקם החיים של אזרחיה לטובת מימון ארגוני טרור כמו חמאס, חיזבאללה והחות'ים.

"החות'ים לא נלחמים על אדמה או על גבולות. הכרזה שלהם אומר הכל", הטיח דנון ביושבים בחדר, כשהוא מצביע על הכרזה שבידו. לדבריו, מדובר בקיצוניות ובטירוף מוחלט שאינם חלק מ"התנגדות" לגיטימית, אלא ביטוי של שנאה יוקדת.

מאחורי הבד המונף עומדת היסטוריה רוויית דם ואידיאולוגיה קיצונית. הכרזה, המכונה בערבית "סרקה" (הזעקה או הצעקה הקולקטיבית), כולל חמש הצהרות בערבית: "אללה הוא אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם". העיצוב עצמו נועד להעביר מסר אלים: בעוד ההצהרות האסלאמיות צבועות בירוק, הקריאות להשמדת האויבים והיהודים נכתבו באדום, בפונט המדמה גדר תיל.

הסארקה של החות'ים (צילום: By AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143924860)

הסלוגן עוצב בהשראת המוטו של איראן המהפכנית. הוא נשמע לראשונה בינואר 2002 בבית ספר במחוז סעדה שבתימן, ואומץ רשמית על ידי התנועה החות'ית סביב שנת 2003, בעקבות הפלישה האמריקאית לעיראק.

מייסד התנועה, חוסיין אל-חות'י, הסביר בעבר כי בחר לכלול את היהודים בכרזה הרשמית מכיוון שהם אלו ש"מניעים את העולם", וטען כי המוסלמים לא ינצלו מ"הרשע של היהודים" אלא באמצעות השמדת הישות הישראלית. דנון חתם את דבריו בקביעה כי מדובר בשיטה איראנית קבועה של ייצוא אלימות המאיימת על האזור כולו.

