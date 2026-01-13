זירה משפטית חדשה וסוערת נפתחה היום בבית המשפט המחוזי בלוד: שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, הגיש תביעת לשון הרע חסרת תקדים בהיקפה, על סך 12 מיליון שקלים, נגד חברת "חדשות 12" והכתב עומרי מניב. התביעה מגיעה בעקבות תחקיר שפורסם לפני כשבועיים, אשר לטענת השר מבוסס על "שקרים ורשלנות עיתונאית חמורה".

בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עורך הדין אמיר רוזנברג ומתפרס על פני 25 עמודים, מפורטות בזו אחר זו הטענות שהועלו בכתבה. על פי כתב התביעה, עורכי התחקיר התעלמו במכוון ממידע מהותי שהיה זמין לכל דורש, ובחרו להציג תמונה מעוותת ורצופה בסטייה בוטה מהכללים האתיים המחייבים את מקצוע העיתונות.

"מתקפה שיטתית ומכפישה" ניר ברקת לא חסך במילים קשות נגד גוף התקשורת והעומדים מאחוריו. "לא מדובר בטעות עיתונאית גרידא, אלא בכשל יסודי ועמוק", הצהיר והוסיף כי התנהלות הערוץ והכתב מהווה "מתקפה שיטתית ומכפישה" שנועדה לפגוע בשמו הטוב תוך שימוש באמצעים פסולים.

עורך הדין אמיר רוזנברג, המייצג את השר בהליך, ציין כי מדובר באחד המקרים החמורים ביותר שנראו בישראל של "מתקפה תקשורתית אובססיבית ומתמשכת". לדבריו, ממדי התביעה משקפים את חומרת המעשים ואת הפגיעה הציבורית והאישית שנגרמה כתוצאה מפרסום הדברים.

בעולם התקשורת והמשפט עוקבים בדריכות אחר התפתחות התביעה, שכן הכרעה בסכום כה גבוה עשויה להוות תמרור אזהרה משמעותי לגופי התקשורת ביחס לחובת הדיוק והזהירות בפרסום תחקירים בעלי השלכות ציבוריות. נכון לשעה זו, ב"חדשות 12" טרם הגיבו רשמית לפרטי התביעה, אך נראה כי המאבק בין הצדדים צפוי להיות ארוך ומתוקשר בין כותלי בית המשפט.