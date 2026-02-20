יו״ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן ומפלגת מרצ חתמו היום (שישי) על נספח עדכון להסכם האיחוד בין המפלגות — עדכון שמביא עמו שינוי במבנה הייצוג של מרצ ברשימה, אך לפי הערכות פוליטיות אינו צפוי להשפיע מהותית על חלוקת הכוחות בטווח הקרוב.

לפי ההסכם המעודכן, מקומות הבטחת הייצוג של מרצ שונו ממקומות 4, 8 ו-12 למקומות 6, 8 ו-14 ברשימת הדמוקרטים לכנסת.

מדובר למעשה בשנמוך מסוים של כוח המיקוח של מרצ בתוך המסגרת המאוחדת, אך כזה שהשפעתו המעשית מוגבלת - בעיקר לאור העובדה שרוב הסקרים מעניקים למפלגה סביב 10–11 מנדטים בלבד.

במצב כזה, גם לאחר השינוי, מספר הנציגים הפוטנציאלי של מרצ בכנסת צפוי להישאר דומה, ולכן המשמעות הפוליטית הישירה של העדכון נחשבת מצומצמת.

עם זאת, גורמים פוליטיים מעריכים כי להשפעה עשויה להיות משמעות גדולה יותר בתרחיש שבו הדמוקרטים יהיו חלק מהממשלה, אז כניסת שרים והפעלת החוק הנורבגי עשויה לפתוח מקומות נוספים ברשימה עבור מתמודדי הפריימריז.

במסגרת ההסכם עודכן גם מנגנון שיתוף הפעולה בין המפלגות, כולל שילוב נציגי מרצ בצוותי משא ומתן קואליציוניים והעמקת שיתוף הפעולה בזירות הפעילות הציבורית והפוליטית.

את המגעים מטעם יאיר גולן ניהלו ח״כ לשעבר רם שפע, חגי מיורק ומנכ״ל הדמוקרטים עומר לובטון גרנות. מטעם מרצ הובילו את השיחות מזכ״ל המפלגה תומר רזניק, יחד עם חברי הכנסת לשעבר מיכל רוזין, גבי לסקי ומוסי רז.

יאיר גולן הגיב: "כפי שהבטחתי, עודכן ההסכם עם מרצ שמעגן את השותפות ההיסטורית שבבסיסה קמה המפלגה שלנו. השותפות יציבה ובלתי הפיכה גם במערכות הבחירות הבאות. ‏זהו מהלך של אחריות, של מנהיגות, ושל ביטחון בדרך. ‏״הדמוקרטים״ הם הבית של המחנה הדמוקרטי ליברלי, עם זהות ברורה ועמוד שדרה ערכי איתן. ‏ומכאן, אנחנו מסתכלים קדימה. ‏ממוקדים במטרה אחת: ‏לנצח בבחירות. ‏ואנחנו ננצח".