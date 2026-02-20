מפקד צבא אוגנדה, הגנרל מואוזי קאינרוגבה, בנו של נשיא המדינה, הודיע כי בקרוב יוקם פסל לזכרו של סגן־אלוף יונתן (יוני) נתניהו הי"ד בנמל התעופה באנטבה, במקום שבו נהרג במהלך מבצע החילוץ ההיסטורי בשנת 1976.

ההודעה פורסמה ברשת X (טוויטר לשעבר), שם כתב קאינרוגבה כי מדובר במחווה שנועדה לחזק את הקשרים בין המדינות. לדבריו: “כדי לחזק את קשרי הדם הקרובים שלנו עם ישראל, נחשוף בקרוב פסל של יוני נתניהו בדיוק במקום שבו נהרג בנמל התעופה אנטבה. יוני היה אחיו הבכור של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אלוקים יברך את אוגנדה ואת ישראל”.

בלשכת ראש הממשלה בישראל ציינו כי אינם מכירים בשלב זה את המחווה או את פרטי היוזמה.

יונתן נתניהו נפל בלילה שבין 3 ל-4 ביולי 1976 במהלך מבצע אנטבה - שלימים נקרא על שמו “מבצע יונתן”. כמפקד סיירת מטכ״ל הוא עמד בראש כוח הפריצה שהסתער על הטרמינל הישן באוגנדה, במטרה לשחרר יותר ממאה בני ערובה ישראלים ויהודים שנחטפו בידי מחבלים.

הפעולה הוכתרה בהצלחה והדהימה את העולם, אך נתניהו נפצע במהלך חילופי האש עם חיילים אוגנדיים ומת מפצעיו בזמן המראת המטוסים חזרה לישראל. הוא היה ההרוג היחיד מקרב כוח החילוץ.