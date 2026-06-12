ביום ראשון הקרוב תעלה לדיון בוועדת השרים לחקיקה הצעת חוק חדשה של חברת הכנסת לימור סון הר-מלך. על פי ההצעה, יבוטלו באופן רשמי הסעיפים בחוק ההתנתקות המונעים כיום כניסה, שהייה ותנועה של אזרחים ישראלים בשטחי רצועת עזה.

מטרתו המרכזית של המהלך היא להסיר מספר החוקים של מדינת ישראל את האיסור על כניסת יהודים וישראלים לחבל עזה, ובכך לאפשר נוכחות ישראלית חוקית באזור.

הצעת חוק זו מהווה המשך ישיר למהלך פוליטי וחקיקתי קודם שהובילה חברת הכנסת סון הר-מלך, יחד עם שותפיה לשדולת ארץ ישראל בכנסת, בתחילת שנת 2023. במסגרת אותו מהלך, תוקן חוק ההתנתקות בכל הנוגע לצפון השומרון, צעד שהוביל להחזרת היישובים חומש ושאנור למפת ההתיישבות, כאשר בימים אלה נמשכים המאמצים לחידוש הנוכחות הישראלית גם ביישובים גנים וכדים.

כעת, מבקשת יוזמת החוק להחיל את אותו העיקרון המשפטי גם על חבל עזה ולבטל לחלוטין את מגבלות התנועה והשהייה שהוטלו על ישראלים באזור זה מאז שנת 2005.

לימור סון הר-מלך הסבירה את הרקע להגשת הצעת החוק, וקשרה בין ביטול החוק לבין המציאות הביטחונית הנוכחית: "למעלה מעשרים שנה לאחר הגירוש מגוש קטיף ומצפון השומרון, הגיע הזמן להשלים את תיקון העוול ההיסטורי. כפי שפעלנו לביטול הגירוש בצפון השומרון והחזרנו את חומש ושאנור ובנינו למפת ההתיישבות, כך עלינו לפעול גם ביחס לחבל עזה".

"אירועי השבעה באוקטובר המחישו גם למי שתמך בתכנית כי נסיגות וגירוש יהודים אינם מביאים ביטחון. התשובה הציונית, הערכית והלאומית לטבח ולניסיון לעקור אותנו מארצנו היא חיזוק האחיזה שלנו בה. הצעת החוק היא אמירה ברורה שלפיה אין אזורים בארץ ישראל שיהודים מנועים מלהיכנס אליהם. זהו צעד ראשון בדרך לתיקון מלא של ההתנתקות ולהשבת ההתיישבות היהודית למקומות שמהם נעקרו תושביה".