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"מצבו טוב ברוך ה'

השר דודי אמסלם עבר התקף לב במוצ"ש ואושפז • השתחרר הבוקר

השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסם אושפז בבית החולים לאחר אירוע לבבי • מצבו טוב ברוך ה' והבוקר הוא השתחרר לביתו (פוליטי)

3תגובות
השר דודי אמסלם (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם מהליכוד עבר במוצאי שבת האחרון אירוע לבבי ואושפז בבית החולים, כך נמסר הבוקר (שלישי) מלשכת השר.

על פי ההודעה, מצבו הבריאותי של השר טוב ברוך ה', והוא השתחרר הבוקר לביתו לאחר מספר ימי אשפוז ומעקב רפואי.

"השר עבר התקף לב במוצ"ש האחרון ואושפז בבית החולים", נמסר מלשכתו, "מצבו טוב ברוך ה' והוא השתחרר הבוקר לביתו".

בהמשך, עדכנו מלשכתו כי "בהמשך לפרסומים מהבוקר, אנו מבקשים להבהיר כי ביום ראשון האחרון חש השר דודי אמסלם ברע ועבר אירוע לבבי קל. השר טופל באופן מיידי ומסור בבית החולים "שערי צדק" בירושלים, ומשם שוחרר לביתו במצב מצוין.

"השר נמצא כעת במנוחה בביתו, מרגיש טוב, וממשיך משם לנהל ולתפעל באופן מלא את פעילות משרדו".

השר אמסלם מסר: "אני מודה מקרב לב לצוות הרפואי בשערי צדק על הטיפול המקצועי, ולכל אלפי האזרחים והחברים שדורשים בשלומי ומציפים אותי באהבה מהבוקר. אני מרגיש מצוין, חזרתי לעבודה, ומאחל לכולנו רק בריאות ובשורות טובות".

אמסלם, בן 65, משמש כשר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הנוכחית ובנוסף כשר במשרד המשפטים והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, ובעבר כיהן כשר התקשורת. בשנים האחרונות הוא בולט בעמדותיו התקיפות בנושאי גיוס בני ישיבות ובהגנה על עולם התורה.

רק לפני כשבועיים השמיע אמסלם מתקפה חריפה במיוחד על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, בעקבות גל המעצרים של תלמידי ישיבות. במליאת הכנסת אמר לה: "יש חשבון, יש לך מקום מיוחד בגיהנום".

בריאיון שערך למחרת ברדיו גלי ישראל, הסביר אמסלם: "היועמ"שית רודפת את עולם התורה בצורה אובססיבית. מעולם לא קרה דבר כזה ללומדי תורה - גם האנטישמים הגדולים ביותר לא נהגו כך".

בשבועות האחרונים היה אמסלם מעורב גם בעימותים פנימיים בממשלה. בישיבת הממשלה לפני כחודש התפתח עימות סוער בינו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהגיע לכדי צעקות הדדיות. בשלב מסוים נאלץ ראש הממשלה נתניהו לקום על רגליו ולקרוא להם: "תפתחו שליטה עצמית, אם אתם רוצים להמשיך להראות כמה אתם לא מנהיגים - תעשו את זה בחוץ".

דודי אמסלםהתקף לב

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3
רפואה שלימה
לאה
2
למה צריך להגיע להתקף לב, כדי להתחיל לשמור, גם עם כל הדברים המרגיזים וההזויים, לא לקחת ללב, עם קצת אמונה פנימית שבסוף הכל יסתדר, והרשעים יבואו על עונשם במוקדם או במאוחר, לזכור תמיד, התפקיד שלנו הוא רק ההשתדלות ולעשות, אין אנו אחראים על התוצאה, זה כבר ענין של יושב בשמים.
אריה
1
איש צדיק . רפואה שלמה
שיע

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