יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט, נשא היום דברים חריפים במהלך כנס פוליטי, כשהוא מפנה אצבע מאשימה ברורה לעבר בכירים במערכת הביטחון והפוליטיקה - כך מדווחת מורן אזולאי בויינט.

מוקד הביקורת המרכזי של איזנקוט כוון לראש השירות הביטחון הכללי, דוד זיני, עמו יש לו היכרות מוקדמת, כאשר בדבריו התייחס איזנקוט לחשש כבד מפני פגיעה בטוהר הבחירות: "זיני צריך לפתוח את העיניים, יהיו גורמים פוליטיים שירצו לחבל בבחירות האלה. אחרי שראיתי את ההתארגנות הפוליטית שהייתה בבית המשפט העליון, ההנחה שלי היא הנחה מחמירה שיהיו גורמים פוליטיים שירצו לחבל בבחירות האלה".

הוא הדגיש את החשיבות הקריטית של היערכות מוקדמת מצד האופוזיציה: "ולכן אנחנו כאופוזיציה דיברנו על החובה להקים צוותים שיפקחו בכל קלפי במדינת ישראל, מוועדת הבחירות הממלכתית ומטה, ולא להניח שיש אנשים ישרי דרך שמקבלים את הדמוקרטיה הישראלית".

בכך ממשיך איזנקוט את הטענות המופרכות של אנשי השמאל על כך ש"נתניהו והימין ינסו לגנוב את הבחירות".

איזנקוט המשיך וקשר בין אירועי העבר לחששותיו לעתיד: "אנחנו רואים קריאת תיגר על הדמוקרטיה הישראלית, ולכן צריך להניח שצריך להיות פיקוח הדוק מאוד כי מי שמנסה לשבש דיון בבית משפט עליון וגורם לזה שצריך להבריח שופטי עליון תוך כדי דיון, צריך להניח שאין להם גבולות והם יעשו הכל כדי להנציח את המשטר הזה גם לעתיד, ולכן המבחן הוא מבחן המעשה. אנחנו צריכים להיות קפדניים מאוד ולהניח שזה יקרה".

בהמשך תקף איזנקוט בחריפות את המדיניות הממשלתית והאשים את בנימין נתניהו ישירות: "אני רוצה לומר בצורה ברורה: מי שזרע רוח ואנחנו קוצרים סופה הוא בנימין נתניהו, בהסכם הקואליציוני האחרון. הוא פירק את הסמכות של צה"ל כריבון ביהודה ושומרון, נתן לסמוטריץ’ את המנהל האזרחי ולבן גביר את המשטרה במחוז ש"י. בפועל, היום יש חוסר יכולת למפקד הצבאי לשלוט ביהודה ושומרון, ולכן אנחנו רואים אנרכיה".

יו"ר מפלגת 'ישר' קרא לטיפול נחוש באלימות הלאומנית ואמר: "אני מגנה את האלימות ובוודאי את הטרור וקורא לראש השב"כ לפתוח עיניים ולא לומר שאין טרור יהודי. יש טרור יהודי. הוא אמנם מיעוט, אבל מיעוט של מאות שצריך להילחם בו".

איזנקוט הפנה קריאה גם לשר הביטחון ישראל כ"ץ, בדרישה להחזיר לידי צה"ל את סמכויות הצווים המנהליים, אותם הגדיר כאחד הכלים המרכזיים בהתמודדות מול הטרור. הוא תיאר בזעזוע אירועי אלימות ספציפיים: "לראות עשרה יהודים מגיעים לבית ומציתים אותו על יושביו שמונה אנשים שנפצעו זה דבר שצריך להילחם בו באגרוף ברזל".

בסיכום דבריו, התייחס איזנקוט למישור הפוליטי הפנימי ולמגעים עם יו"ר מפלגת 'בנט 2026', נפתלי בנט. "אני רואה בו שותף מרכזי", אמר איזנקוט. "אנחנו מתכתבים, מדברים, גם לפני יומיים-שלושה. יש לנו מטרה משותפת להחליף את השלטון הזה ולהביא ממשלה ציונית ממלכתית שתוביל את מדינת ישראל ותעשה תיקון עמוק. גם אם יש בינינו היום חילוקי דעות על הדרך...".

"מה שמנחה אותי זה איך מנצחים את הבחירות, נקודה. אגו, אני מבטיח שלא יהיה, ואני מבטיח שאני אעשה את כל מה שצריך כדי לנצח".