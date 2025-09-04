סערה פוליטית הבוקר (חמישי) בעקבות דבריו של השר וח"כ לשעבר, גדי איזנקוט, שנחשב לשותפו הקרוב בעבר של יו"ר כחול לבן בני גנץ.

בריאיון לאילנה דיין בתוכנית "נכון להבוקר" בגלי צה"ל, אמר איזנקוט כי אם גנץ יתקרב אל אחוז החסימה – עליו לפרוש מהמרוץ: "אם גנץ יהיה סביב אחוז החסימה – הוא צריך לפרוש", הצהיר.

במהלך הריאיון לא חסך איזנקוט ביקורת גם מראש הממשלה בנימין נתניהו, בעיקר סביב סוגיית החטופים. לדבריו, נתניהו מסכל במו ידיו את העסקה להשבתם: "הרמטכ"ל מודיע שמלאו התנאים להשבת החטופים וראש הממשלה מתעלם ומסכל – זה לא בן גביר וסמוטריץ', זה הוא עצמו", טען איזנקוט.

השר לשעבר התייחס גם להפגנות התמיכה בעסקת החטופים והזכיר את התבטאויות נתניהו כלפי המשפחות והמוחים: "נתניהו קורא למפגינים ולמשפחות חטופים 'פלנגות פשיסטיות'. צריך להזכיר לו את ההפגנות שהוא עצמו השתתף בהן לפני 30 שנה", אמר.

בכחול לבן לא נשארו חייבים. בתגובה חריפה לדברי איזנקוט נמסר: "בלתי נתפס שחברינו גדי איזנקוט טוען שנתניהו לא עושה עסקת חטופים בגלל בן גביר וסמוטריץ', ובמקום להצטרף ליוזמת גנץ להקמת ממשלת פדיון שבויים – הוא ממשיך להתעסק בסקרים וייעוץ אסטרטגי". עוד הוסיפו במפלגה: "אנחנו מציעים לגדי להפסיק לעסוק בסקרים – שבחלקם הוא בעצמו לא עובר את אחוז החסימה – ולהתחיל להתעסק במה אפשר לעשות היום למען החטופים, המשרתים והמדינה".

דבריו של איזנקוט מציבים אותו בעין הסערה הפוליטית, בין ראש הממשלה לבין שותפו לשעבר גנץ – ומעמיקים את הקרע בתוך המחנה המרכזי, בשעה שהמערכת הפוליטית כולה מצויה במתח מתמשך סביב שאלת החטופים והאפשרות לבחירות חדשות.