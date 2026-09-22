איזנקוט ואבו שחאדה ( צילום: חיים גולדברג, תומר נויברג, פלאש 90 )

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה לפני זמן קצר (שלישי) כי היא תומכת בפסילת מועמדותו של סמי אבו שחאדה, יו"ר מפלגת בל"ד, לכנסת ה-26. זאת על אף שהמפלגה אינה חלק מהגוף המצביע בוועדת הבחירות המרכזית.

בהודעת המפלגה נכתב כי התבטאויותיו של אבו שחאדה לאחר טבח ה-7 באוקטובר חצו את הרף הקבוע בחוק יסוד: הכנסת, האוסר תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. "יום אחרי הטבח, כשכבר היה ידוע על מאות נרצחים וחטופים, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס 'אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית'", נכתב בהודעה. "את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה כמעט שלוש שנים אחר כך".

( צילום: דוברות )

המפלגה הפנתה למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, בו הוא כתב: "אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר". הדברים נכתבו בשעה שכבר דווח על מאות ישראלים שנרצחו ועל ישראלים שנחטפו לעזה.

"ההבהרה המאוחרת של אבו שחאדה אינה מוחקת את מה שכתב בזמן אמת", נכתב בהודעת ישר!. "עכשיו, כשמועמדותו עומדת למבחן, הוא מצהיר שלא תמך בטבח. אבל המבחן אינו הניסוח שבחר ערב ההכרעה בעניינו, אלא הדברים שפרסם למחרת הטבח ומשמעותם".

המפלגה הדגישה כי החוק קובע גבול ברור: תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל היא עילה לפסילת מועמד. "מבחינתנו, אבו שחאדה חצה אותו. לסעיף הזה חייבת להיות משמעות מעשית", נכתב.

בסיום ההודעה הבהירה המפלגה: "זכותם של אזרחי ישראל הערבים לייצוג פוליטי מלא אך תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד המדינה אינה יכולה לקבל הכשר בדרך לכנסת".

הבקשה לפסילת אבו שחאדה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר. הדיון בבקשה נקבע למחר (רביעי), אך אבו שחאדה הגיש הבוקר בקשה לדחות אותו, בטענה שנפצע ואושפז במחלקת הטראומה בבית החולים רמב"ם בחיפה.

מימין גדי איזנקוט, משמאל בנימין נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, אבשלום ששוני\פלאש90 )

אבו שחאדה ביקש להורות על דחיית מועד הדיון ליום 24 בספטמבר בבוקר, או לחילופין, לאפשר לו להתייצב באמצעות הזום לדיון הקבוע למחר. בנוסף, הוא ביקש להגיש מסמך המסכם את עבודתו הפרלמנטרית לאורך תקופת כהונתו כחבר כנסת.

בעוצמה יהודית הגיבו לבקשת הדחייה בחריפות. "הוא משקשק, עושה משחקים", אמר השר בן גביר, על פי הדיווחים.

בתגובה לבקשת הפסילה, אבו שחאדה מסר: "אילו הייתי מודע לממדי הזוועות בעת כתיבת המאמר, לא הייתי מפרסם אותו. מעולם לא קראתי לאלימות, לא תמכתי באירועי השבעה באוקטובר ואינני מצדיק אותם".