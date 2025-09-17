יכול לחייך: זה מספר המנדטים שמקבל איזנקוט לפי הסקרים הערב

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שהודיע השבוע על הקמת מפלגה חדשה בשם 'ישר' שתתמודד בבחירות הקרובות, מקבל 10 מנדטים אילו הבחירות היו נערכות היום. כך עולה מסקר ערוץ I24NEWS שפורסם הערב (רביעי).

לפי הסקר, הכולל את המפלגות הקיימות לצד המפלגה החדשה של איזנקוט ומפלגה בראשות נפתלי בנט ונערך על ידי מכון המחקר דיירקט פולס, הליכוד מובילה עם 32 מנדטים. אחריה בנט עם 13 והדמוקרטים עם 11. בהמשך ש"ס, ישראל ביתנו וכאמור גם איזנקוט עם 10 מנדטים כל אחת.

בהמשך יהדות התורה עם 8, עוצמה יהודית עם 6, הציונות הדתית, יש עתיד, חד"ש תע"ל ורע"ם עם חמישה כל אחת. מפלגות בל"ד וכחול לבן לא עוברות את אחוז החסימה.

גם בכאן חדשות פורסם הערב סקר, שבוצע על ידי מכון קונטאר, ולפיו מפלגתו של איזנקוט זוכה ל-8 מנטים ואילו מפלגה של בנט ל-21 מנדטים. פערים משמעותיים.

עוד עולה מסקר כאן חדשות כי מפלגתו של גנץ מתרסקת ל-4 מנדטים בלבד, על גבול אחוז החסימה. סמוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה. הקואליציה הנוכחית נחלשת מ-52 מנדטים בסקר הקודם ל-50 בלבד בסקר הנוכחי.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בנט עוקף את נתניהו באחוז אחד לפי כאן חדשות וזוכה ל-36% תמיכה לעומת נתניהו שזוכה ל-35%. בשאלה איזנקוט מול נתניהו - מוביל נתניהו עם 37% לעומת איזנקוט עם 36%. לפיד וגנץ נותרים הרחק מאחור.