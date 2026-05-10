כיכר השבת
"ככה לא בונים שותפויות"

"קיבלתי טלפון, אני לא נעלב" | גדי איזנקוט חודף: כך נודע לי על האיחוד של בנט ולפיד

יו"ר 'ישר' מגלה בכנס פעילים: ניסיתי לקדם איחוד משולש עם בנט ולפיד • "קיבלתי טלפון והודיעו לי על האיחוד - ככה לא בונים שותפויות" | המגעים עם ליברמן נמשכים (פוליטי מדיני)

גדי איזנקוט (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט חשף בכנס פעילים סגור שהתקיים בסוף השבוע את הקלעים מאחורי האיחוד שלא היה - איחוד משולש שתכנן עם ו. על פי דיווח של העיתונאי יובל קרני ב-ynet, איזנקוט הסביר לפעילי המפלגה כי "הצורה האופטימלית לריצה בבחירות - איחוד משולש שלי עם בנט ולפיד".

איזנקוט פירט את החזון שניסה לקדם: "לפני כחצי שנה ניסיתי לקדם את ארגון המחנה שקוראים לו בתקשורת מרכז-שמאל, אני קראתי לו המחנה הממלכתי שיילך עם הימין הליברלי, שזה בנט, לפיד והמפלגה שלי". לדבריו, התכנון היה ברור: "המחשבה הייתה להציב למחנה שלושה פתקים - מפלגת-על, ומפלגות מימין ומשמאל".

"קיבלתי טלפון והודיעו לי"

הרמטכ"ל לשעבר תיאר את הרגע בו נודע לו על האיחוד בין בנט ולפיד: "אני ממשיך לדבר איתם ולהיפגש, ואז מקבל טלפון ואומרים לי: 'שלום גדי, קבל התרעה. החלטנו להתאחד'". איזנקוט הוסיף כי "איחלתי להם בהצלחה", אך הבהיר את אכזבתו מהדרך בה התנהל התהליך.

"הייתה מסיבת עיתונאים שבה אני שומע שפתחו לי את הדלת ומפנים לי את המקום השני או השלישי", מסר איזנקוט בביקורת. "ככה לא בונים שותפויות, ואני לא נעלב", הדגיש, תוך שהוא מבהיר כי אינו רואה בכך פגיעה אישית אלא בעיה בדרך בה מתנהלים תהליכים פוליטיים.

איזנקוט התייחס גם למגעים שהוא מנהל עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, תוך שהוא מבהיר את תפיסתו לגבי המפה הפוליטית. "מתוך הבנה שיאיר גולן מייצג תפיסה אחרת. ליברמן - אני מכיר את התפיסות שלו", ציין, והבהיר כי הוא רואה בליברמן שותף אפשרי למחנה הממלכתי שהוא מבקש לבנות.

בנימין נתניהונפתלי בנטיאיר לפידבני גנץגדי איזנקוטבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר