יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט חשף בכנס פעילים סגור שהתקיים בסוף השבוע את הקלעים מאחורי האיחוד שלא היה - איחוד משולש שתכנן עם נפתלי בנט ויאיר לפיד. על פי דיווח של העיתונאי יובל קרני ב-ynet, איזנקוט הסביר לפעילי המפלגה כי "הצורה האופטימלית לריצה בבחירות - איחוד משולש שלי עם בנט ולפיד".

איזנקוט פירט את החזון שניסה לקדם: "לפני כחצי שנה ניסיתי לקדם את ארגון המחנה שקוראים לו בתקשורת מרכז-שמאל, אני קראתי לו המחנה הממלכתי שיילך עם הימין הליברלי, שזה בנט, לפיד והמפלגה שלי". לדבריו, התכנון היה ברור: "המחשבה הייתה להציב למחנה שלושה פתקים - מפלגת-על, ומפלגות מימין ומשמאל".

"קיבלתי טלפון והודיעו לי"

הרמטכ"ל לשעבר תיאר את הרגע בו נודע לו על האיחוד בין בנט ולפיד: "אני ממשיך לדבר איתם ולהיפגש, ואז מקבל טלפון ואומרים לי: 'שלום גדי, קבל התרעה. החלטנו להתאחד'". איזנקוט הוסיף כי "איחלתי להם בהצלחה", אך הבהיר את אכזבתו מהדרך בה התנהל התהליך.

"הייתה מסיבת עיתונאים שבה אני שומע שפתחו לי את הדלת ומפנים לי את המקום השני או השלישי", מסר איזנקוט בביקורת. "ככה לא בונים שותפויות, ואני לא נעלב", הדגיש, תוך שהוא מבהיר כי אינו רואה בכך פגיעה אישית אלא בעיה בדרך בה מתנהלים תהליכים פוליטיים.

איזנקוט התייחס גם למגעים שהוא מנהל עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, תוך שהוא מבהיר את תפיסתו לגבי המפה הפוליטית. "מתוך הבנה שיאיר גולן מייצג תפיסה אחרת. ליברמן - אני מכיר את התפיסות שלו", ציין, והבהיר כי הוא רואה בליברמן שותף אפשרי למחנה הממלכתי שהוא מבקש לבנות.