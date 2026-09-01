התפתחות בסוגיית האבטחה של יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט: המשטרה העלתה ביום חמישי האחרון את רמת הסיכון עליו לרמה 4 מתוך 6, כך דווח אמש (שני) בחדשות 12. המשמעות המעשית של ההחלטה היא הכרה ברמת איום גבוהה על הרמטכ"ל לשעבר, גם אם לא מדובר בסכנת חיים מיידית.

על פי הדיווח של העיתונאי ירון אברהם, לדעת המשטרה איזנקוט נמצא תחת סיכון ממוקד על רקע מערכת הבחירות הנוכחית. ההערכה מגיעה בתקופה שבה מפלגת ישר מתחזקת בסקרים והפכה לאחד המתחרים המרכזיים על ראשות הממשלה, כאשר בחלק מהסקרים היא אף עוקפת את הליכוד.

במקביל להעלאת רמת הסיכון, מסר המפכ"ל דני לוי חוות דעת כתובה לוועדה המייעצת לאבטחת אישים, בה המליץ לאבטח את איזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. ההמלצה משקפת את חומרת המצב כפי שהיא נתפסת בעיני הדרג הבכיר במשטרה.

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כעת השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא מי יספק את האבטחה. הוועדה המייעצת ממליצה לוועדת השרים כי שירות הביטחון הכללי (השב"כ) יהיה זה שיאבטח את איזנקוט, אך ההחלטה הסופית תתקבל בוועדת השרים לענייני השב"כ.

כזכור, לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה. ברקאי כתב אז כי כמועמד מוביל לראשות ממשלה וכשהשיח כל כך רותח ומוקצן, לא ניתן לאיזנקוט מענה בסוגיית האבטחה. בשל כך, אנשי איזנקוט נאלצים לאבטח אותו באופן פרטי וללא נשק.

לאחר מכן פורסם כי ראש השב"כ דוד זיני קבע שהשירות לא יספק אבטחה לאיזנקוט. במטה איזנקוט הגיבו אז במכתב חריף שנשלח לגורמים המעורבים, ובהם היועצת המשפטית לממשלה, ובו נטען כי "ממשלת ישראל, ועדת השרים לענייני השב"כ והוועדה המייעצת לענייני אבטחה - לא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים זרים".

כעת, עם ההמלצה הרשמית של המשטרה והמפכ"ל, הכדור עובר לידי ועדת השרים שתצטרך להכריע בשאלה המרכזית: מי יאבטח את יו"ר ישר - השב"כ או המשטרה, ובאיזו רמה.