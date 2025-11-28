בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה פרסמו היום הצהרה משותפת חריגה, שבה גינו בחריפות את מה שהגדירו "העלייה העצומה באלימות מתנחלים נגד אזרחים פלסטינים". ארבע שרי החוץ קראו לייצוב המצב ביו"ש והזהירו כי המשך האלימות פוגע בסיכויי השלום ובמאמצי היציבות האזורית.

לדברי המעצמות, הנתונים מחודש אוקטובר מצביעים על שיא חדש של אירועים: על פי נתוני OCHA, נרשמו 264 מקרים – המספר הגבוה ביותר מאז שהאו"ם החל לתעד את הנתונים בשנת 2006. "פיגועים אלה זורעים טרור בקרב אזרחים ומזיקים למאמצי השלום ולביטחון המתמשך של ישראל", נאמר בהצהרה.

המדינות כיוונו את קריאתן ישירות לממשלת ישראל: "אנו קוראים לישראל לעמוד בהתחייבויותיה על פי המשפט הבין-לאומי ולהגן על האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים. הגינויים שהשמיעו הנשיא הרצוג, ראש הממשלה נתניהו ודמויות בכירות נוספות חייבים לקבל ביטוי במעשים". עוד דרשו המדינות כי ישראל תעמיד לדין את האחראים לאירועים ותנקוט צעדים למניעת הידרדרות נוספת.

בנוסף, השרים שיבחו את התנגדותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להחלת הריבונות ביהודה ושומרון, והביעו דאגה מהמשך הרחבת הבנייה הישראלית בשטחי מעלה אדומים. בהודעתם ציינו כי מאז אוגוסט אושרו למעלה מ־3,000 יחידות דיור חדשות, במסגרת תהליך שמצטבר ל־28 אלף יחידות שאושרו מאז תחילת השנה. "אנו קוראים לישראל לשנות את מדיניותה", כתבו.

עוד התייחסו ארבע המדינות לסירוב הישראלי להעביר לרשות הפלסטינית את הכנסות המסים המגיעות לה: "הדבר אינו מוצדק ופוגע ביכולתה של הרשות לספק שירותים בסיסיים. קריסה כלכלית של הרשות הפלסטינית תערער את היציבות ותפגע גם בביטחון ישראל".

בסיום ההצהרה חידשו המעצמות את תמיכתן בפתרון שתי המדינות, וציינו כי "אין אלטרנטיבה להסדר כולל שבו מדינת ישראל ומדינה פלסטינית עצמאית וריבונית יחיו זו לצד זו בשלום, ביטחון והכרה הדדית".