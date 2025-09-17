רגע היסטורי עם פרחים וחיוכים: נחנכה שגרירות פיג'י בירושלים

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (רביעי) בטקס חניכת שגרירות פיג'י בירושלים, יחד עם ראש ממשלת פיג'י סיטיבני רבוקה ושר החוץ גדעון סער.

מדברי ראש הממשלה נתניהו בטקס:

פנה לאורח ואמר: "כשהאזנתי כעת להמנון שלכם שמעתי מילים שהגיעו מציון, מישראל, מפה, מירושלים. אז יש לנו קשר משותף, ציוויליזציה משותפת למרות שאתם בצד השני של כדור הארץ, באמצע האוקיינוס, בשמחה מוקפים במים. כל עוד המים לא עולים זה טוב מאוד"

נתניהו הדגיש: "אבל אנחנו יחד. לאורך השנים, במקרים שונים, בסוגיות גדולות, והגדולה שבהן היא שלום. הזכרת את זה. אתה היית חייל של השלום. היית בכוח שמירת השלום. הרעיון של שלום. שלום בין מדינות. שלום בין גברים ונשים ברחבי העולם. הרעיון הזה שכל בני האדם נולדו עם הזכות לחיות, להיות חופשיים, הרעיון שהעבדות לא הייתה קבועה. לפני 3,000 שנים זה היה רעיון מטורף שאנשים למעשה חשובים בפני עצמם. כל אדם. זהו יסוד של האמונה והערכים המשותפים שלנו. לכן, זה יותר מרגע פוליטי. זו שותפות לערכים גדולים ומטרות גדולות"

לסיום אמר: "העובדה שהגעת לפה ומיקמת את השגרירות שלך בירושלים ואתה מכיר באמת שכולם צריכים להכיר בה, אבל מעט ממשלות עשו זאת עד כה – שזו הייתה בירתנו זה 3,000 שנים מאז ימי דוד המלך. ובמובנים רבים, דיברת על העובדה שאתה גאה בכך שארחת את השגריר הראשון בביתך. ברוך הבא לבית שלנו. ראש הממשלה, זהו הבית שלך וביתו של העם בפיג'י. ברוכים הבאים״.