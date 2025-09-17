כיכר השבת
ערכים משותפים

רגע היסטורי עם פרחים וחיוכים: נחנכה שגרירות פיג'י בירושלים

ראש הממשלה נתניהו חגג את  הקמת שגרירות פ'יגי בירושלים בהשתתפות ראש הממשלה |  ״אתה מכיר באמת שכולם צריכים להכיר בה, אבל מעט ממשלות עשו זאת עד כה – שזו הייתה בירתנו זה 3,000 שנים מאז ימי דוד המלך"

ראש הממשלה השתתף היום (רביעי) בטקס חניכת שגרירות פיג'י בירושלים, יחד עם ראש ממשלת פיג'י סיטיבני רבוקה ושר החוץ .

טקס השגרירות (צילום: וידאו: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ.)
עם זרי פרחים בטקס (צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ.)

מדברי ראש הממשלה נתניהו בטקס:

פנה לאורח ואמר: "כשהאזנתי כעת להמנון שלכם שמעתי מילים שהגיעו מציון, מישראל, מפה, מירושלים. אז יש לנו קשר משותף, ציוויליזציה משותפת למרות שאתם בצד השני של כדור הארץ, באמצע האוקיינוס, בשמחה מוקפים במים. כל עוד המים לא עולים זה טוב מאוד"

נתניהו הדגיש: "אבל אנחנו יחד. לאורך השנים, במקרים שונים, בסוגיות גדולות, והגדולה שבהן היא שלום. הזכרת את זה. אתה היית חייל של השלום. היית בכוח שמירת השלום. הרעיון של שלום. שלום בין מדינות. שלום בין גברים ונשים ברחבי העולם. הרעיון הזה שכל בני האדם נולדו עם הזכות לחיות, להיות חופשיים, הרעיון שהעבדות לא הייתה קבועה. לפני 3,000 שנים זה היה רעיון מטורף שאנשים למעשה חשובים בפני עצמם. כל אדם. זהו יסוד של האמונה והערכים המשותפים שלנו. לכן, זה יותר מרגע פוליטי. זו שותפות לערכים גדולים ומטרות גדולות"

לסיום אמר: "העובדה שהגעת לפה ומיקמת את השגרירות שלך בירושלים ואתה מכיר באמת שכולם צריכים להכיר בה, אבל מעט ממשלות עשו זאת עד כה – שזו הייתה בירתנו זה 3,000 שנים מאז ימי דוד המלך. ובמובנים רבים, דיברת על העובדה שאתה גאה בכך שארחת את השגריר הראשון בביתך. ברוך הבא לבית שלנו. ראש הממשלה, זהו הבית שלך וביתו של העם בפיג'י. ברוכים הבאים״.

טקס חנוכת השגרירות (צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ)
חנוכת שגרירות פי'גי (צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ)
חנוכת שגרירות פי'גי (צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ)
חנוכת שגרירות פי'גי (צילום: עמוס בן גרשם /לע"מ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר