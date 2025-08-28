כיכר השבת
שוב יקצצו לחרדים?

האיום של גפני: "אמליץ לגדולי התורה שנתנגד לכל ההצעות"

בשל "הפרת הסיכומים בנושאים התקציביים" כלשונו, מסר הערב יו"ר דגל התורה כי ימליץ לגדולי התורה להתנגד לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא | ברקע: הכוונה לקצץ עשרות מיליוני שקלים נוספים מתקציב אופק חדש (פוליטי)

(צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

משה גפני מסר הערב (חמישי) כי ימליץ לגדולי התורה להביע התנגדות לכל הצעות התקציב שהממשלה תביא. זאת לאור מה שמגדי כ"הפרת הסיכומים בנושאים הקואליציונים".

הרקע להודעת האיום של גפני היא כוונת הממשלה לקצץ כארבעים מיליון שקלים מתוך שמונים ותשעה מיליון השקלים שנותרו בתקציב אופק חדש.

אתמול דווח ב-Ynet כי בכירים במשרד האוצר סבורים שלישראל לא יהיה תקציב מאושר ב-31 לדצמבר הקרוב. המשמעות היא כי אם אכן כך יקרה בתחילת שנת 2026 תפעל המדינה על בסיס התקציב של השנה האחרונה.

בכיר כלכלי צוטט בדיווח אומר כי נתניהו מגלה חוסר עניין והדבר מפליא במיוחד, שכן "אצלו תמיד הכלכלה הייתה עניין בעדיפות גבוהה".

עוד טען ועהריך אותו גורם בכיר כלכלי כי נתניהו כנראה "ממתין להתחדשות המשא ומתן עם המפלגות החרדיות על מתווה חוק הגיוס אחרי החגים".

