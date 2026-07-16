יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (חמישי) למצבו החלש בסקרים האחרונים, ומסר בריאיון לעמרי אסנהיים בכאן חדשות כי למפלגתו "יש ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה".

גנץ, שמפלגתו נמצאת בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה בחלק מהסקרים, ניסה להציג תמונה אופטימית ולהסביר את חזונו הפוליטי.

כשנשאל מי הבוחרים הפוטנציאלים שלו, השיב גנץ: "כל הציבור השפוי בישראל, אם הוא לא מגזרי". לדבריו, הוא חווה תמיכה ניכרת בשטח: "אני הולך ברחוב ומקבל הרבה מאוד פניות כמו 'אל תפסיק', 'תנצח', 'אנחנו חושבים כמוך'". גנץ הוסיף כי הוא שואף להציג "אחדות ציונית רחבה", והבהיר: "אני מבין שהדרך היא קשה, אני עוד יותר מבין שהיא חיונית".

גנץ אף צפה מראש את הביקורת שתבוא בעקבות דבריו, ואמר: "מישהו יקרא את מה שאנחנו מדברים עכשיו ויקשקש את עצמו לדעת ברשת: 'בני גנץ תפסיק לבלבל את המוח בלה בלה בלה'". עם זאת, הוא הדגיש כי ימשיך במאמציו: "אני אשתדל לשכנע כמה שיותר אנשים, יש לזה ביקוש של סדר גודל של 15 מנדטים".

שר הביטחון לשעבר פירט את חזונו הפוליטי והסביר כי הוא מאמין שהמרכז צריך להתרכז לכדי "ארגון פוליטי אחד שמייצג את הרעיון הזה - ויוכל לכפות ממשלה כזאת". באשר להמשך הדרך לקראת הבחירות, מסר גנץ כי הוא פועל "להקים את 'הגוש של ישראל'", והוסיף: "אני משוכנע שזה מה שאנחנו צריכים ואני מודאג מאוד שאם זה לא יקרה, נלך לממשלה צרה שנשענת על המפלגות הערביות".

המתיחות עם לפיד והמצב בסקרים

כזכור רק לאחרונה פרץ משבר חריף שפרץ בינו לבין יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, לאחר שהאחרון כינה את מפלגתו "מפלגת לוויין של נתניהו". גנץ יצא במתקפה חריפה נגד לפיד, וטען כי "אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים", תוך שהוא מזלזל במפלגתו של לפיד וקורא לה בלעג "חבר מפלגת ביחד".

הסקרים האחרונים מציגים תמונה קשה עבור גנץ. בסקר דרמטי שפורסם לאחרונה בחדשות 13, מפלגת כחול לבן נותרה מתחת לאחוז החסימה עם 2.7% בלבד. גם בסקרים אחרים, המפלגה מתקשה לעבור את אחוז החסימה, כאשר גוש האופוזיציה מתחזק בעיקר סביב מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ומפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט.

יצוין כי גנץ מנסה להציג עצמו כמי שמייצג את "הציבור השפוי" ואת "האחדות הציונית", אך עד כה לא הצליח לתרגם את המסר הזה להישגים בסקרים. השאלה האם הוא יצליח להקים את "הגוש של ישראל" שעליו הוא מדבר, או שמפלגתו תיעלם מהמפה הפוליטית, תוכרע בחודשים הקרובים עד לבחירות.