מחבלי חמאס ( צילום: מהרשתות הערביות )

במסגרת המגעים לעסקת חטופים בתיווך קהיר, חמאס ומצרים דנים בעסקה כוללת לרצועת עזה – גמישות לגבי כוחות בינלאומיים ומינהלת מעבר

משלחת חמאס בראשות ח'ליל אל-חיה מקיימת בקהיר שורת פגישות עם ראשי המודיעין המצרי, במקביל להתייעצויות מצריות עם גורמים פלסטינים ואזוריים. על פי דיווחים, מצרים מקדמת עסקה כוללת שתכלול הסדר ברצועה, שחרור חטופים והסדרי ביטחון זמניים – וחמאס מראה גמישות בנוגע לנוכחות כוחות בינלאומיים ומינהלת מעבר אזרחית. פגישות חמאס עם ראש המודיעין המצרי בכיר הלשכה המדינית של חמאס, טאהר א-נונו, מסר לערוץ "א-שרק" הסעודי כי משלחת חמאס, בראשות ח'ליל אל-חיה, נפגשה בקהיר עם ראש המודיעין המצרי, חסן רשאד. לדבריו, השיחות התמקדו ב"דרכים לסיים את מלחמת ההשמדה ברצועת עזה, קידום חידוש המשא ומתן, הכנסת סיוע הומניטרי, ובסוגיות פנים-פלסטיניות במטרה להגיע להבנות לאומיות ופוליטיות". המגעים לשיקום הרצועה: 4 המדינות שעשויות לנהל את עזה בעשור הקרוב והדרישה הישראלית לחופש פעולה יוסי נכטיגל | 22:18 עסקה כוללת עד סוף החודש דיווח בערוץ "אל-ערביה" הסעודי ציין כי מצרים פועלת לגיבוש עסקה כוללת, הצפויה להתממש בסוף החודש הנוכחי. מקורות מסרו כי מצרים קיבלה מחמאס רשימת דרישות, שתוצג למתווכים נוספים ולישראל. עוד נמסר כי חמאס הביע מחויבות לשמירה על חיי החטופים והסכמה להסיג את אנשיו, בתמורה לנסיגת צה"ל לעמדות שיוסכמו.

טקס השחרור של אליהו שרעבי, אוהד בן-עמי ואור לוי ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

כינוס פלסטיני בקהיר – "היום שאחרי"

מקור פלסטיני מסר כי מצרים מתכננת לארח בקרוב כינוס של ארגוני הטרור הפלסטיניים, במטרה להסדיר את המצב הפנים-פלסטיני ולהיערך ל"יום שאחרי" המלחמה, לרבות סוגיית ניהול הרצועה. מקור מצרי הדגיש כי חמאס הביע רצון לשוב במהירות למו"מ להפסקת אש, והודה למצרים על מאמציה להכניס סיוע הומניטרי.

מגעים עם פת"ח וגורמים אזוריים

ברשת "אל-ערביה/אל-חדת'" דווח כי מצרים מקיימת במקביל פגישות עם תנועת הפת"ח ובכירים פלסטינים נוספים, במטרה לאחד את העמדה הפלסטינית. לפי הדיווח, מצרים נמצאת בקשר בנושא גם עם סעודיה, איחוד האמירויות וירדן.

גמישות חמאס בנוגע לכוחות בינלאומיים

העיתון הלבנוני "אל-אח'באר", המזוהה עם ציר ההתנגדות, דיווח כי בפגישות בקהיר הפגינה משלחת חמאס גמישות בנוגע להצבת כוחות בינלאומיים וערביים ברצועה, למשימות מוגדרות – עד להקמת משטרה מקומית והשבת הביטחון. עוד נמסר כי חמאס פתוח למינוי מינהלת מעבר אזרחית בראשות איש העסקים הפלסטיני סמיר חליילה.

שמירה על "נשק ההתנגדות" והתחייבות לרגיעה

על פי הדיווח, מצרים מגלה הבנה לעמדת חמאס בשמירה על "נשק ההתנגדות". כמו כן, נקבע כי תהיה מסגרת מוסכמת למשימות הכוחות הבינלאומיים שייכנסו לרצועה, וארגוני הטרור העזתיים יתחייבו לרגיעה ולא יפגעו בכוחות ישראליים.