לחץ בינלאומי גובר

חמאס: "פועלים במישור הערבי והבינלאומי להקלה הומניטרית בעזה"

דובר חמאס טאהר אל־נונו מסר כי הנהגת הארגון מקיימת מגעים עם מדינות ערביות, אסלאמיות ובינלאומיות במטרה להביא להקלה הומניטרית ברצועה. לדבריו, ישראל דחתה הצעת הפסקת אש שהועברה באמצעות מתווכים, בעוד חמאס קיבלה את עיקרי ההסכם. במקביל, במצרים וברשות הפלסטינית קוראים להגברת הלחץ האזורי והעולמי על ישראל (מדיני)

עזתים ברצועת עזה (צילום: עלי חסאן פלאש 90)

המתיחות בזירה המדינית נמשכת: טאהר אל־נונו, יועץ התקשורת של מנהיג איסמעיל הנייה, הצהיר היום (חמישי) כי הנהגת חמאס פועלת "בכל החזיתות" – הערבית, האסלאמית והבינלאומית – במטרה להביא להקלה במצב ההומניטרי ברצועת עזה.

לדבריו, חמאס מנהלת מגעים עם שורת מדינות בעקבות סירובה של ישראל לדון בהצעת הפסקת אש שהועברה אליה לפני כשבועיים. אל־נונו טען כי חמאס כבר הודיעה על קבלת עיקרי ההצעה, אולם ישראל דחתה את הדיון בה.

הבכיר חזה כי גם ביהודה ושומרון תתפתח הסלמה ביטחונית חריפה: "המצב שם לא יהיה פחות חמור מזה שבעזה," אמר.

במקביל, בהודעה משותפת שפרסמו שר החוץ המצרי, בדר עבד אל־עאטי, וחוסיין אל־שייח', סגנו של יו"ר הרשות הפלסטינית, קראו השניים להגביר את הלחץ האזורי והבינלאומי על ישראל. לדבריהם, יש לכפות על ירושלים להפסיק את המלחמה ולקבל את ההצעה שהוגשה על ידי מצרים וקטאר, בהתבסס על מתווה שהציג השליח האמריקאי סטיב ויטקוף.

