העימות מתלהט: בן גביר במתקפה חריפה על הפצ"רית

יפעת תומר־ירושלמי התריעה בפורומים סגורים כי כיבוש שטחים נוספים ברצועה והדחקת האוכלוסייה יגררו משבר בינלאומי ולחץ משפטי כבד על ישראל; השר לביטחון לאומי השיב באש נגד צה"ל והפצ"רית – והאשים בניסיון לסכל את תוכניות הממשלה (פוליטי)

הפצר"ית יפעת תומר-ירושלמי (צילום: אורן בן הקוון, פלאש 90)

הפרקליטה הצבאית הראשית, אלוף־משנה יפעת תומר־ירושלמי, העבירה אזהרה חדה בפורומים סגורים: הרחבת הלחימה ברצועת עזה עלולה להצית משבר בינלאומי ולערער את הלגיטימציה להמשך המערכה. לפי דיווח ב"הארץ", תומר־ירושלמי הדגישה כי צה"ל חייב להתאים את תוכניותיו לדיני המלחמה, והזהירה מפני צעדים שיחריפו את הלחץ המדיני והמשפטי על ישראל.

לדבריה, כיבוש שטחים נוספים והדחקת מאות אלפי פלסטינים לאזורים מצומצמים עלולים להפוך את ישראל לאחראית ישירה לניהול אזרחי – החל במזון ומים ועד רפואה, חינוך ותשתיות – ולפגוע בתמיכה שהוענקה לה עד כה בזירה הבינלאומית.

בזירה הפוליטית, הדברים הציתו עימות חזיתי: השר לביטחון לאומי, , האשים כי מדובר בניסיון מתואם עם הרמטכ"ל לסכל את תוכניות הדרג המדיני לכיבוש מלא של עזה. "הגיע הזמן שהרמטכ"ל והפצ"רית יבינו שבמדינה דמוקרטית – ההחלטות הן בידי הדרג המדיני, גם כשמדובר בכיבוש והכרעת האויב", תקף.

