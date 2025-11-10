כיכר השבת
"אסון לאומי ובינלאומי"

לפיד במתקפה נגד בן גביר: "הוא כהניסט וגזען, אנשים מתו בגללו"

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת הסיעה כי "השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוא אסון לאומי ובינלאומי" | לדבריו, "בן גביר הוא בושה ליהדות, חרפה לציונות ופשיסט יהודי מסוכן. אני אומר מפה לשוטרים, הוא לא יהיה השר לביטחון לאומי עוד הרבה זמן" | השר בן גביר לא הגיב עד כה למתקפה נגדו (פוליטי)

1תגובות
לפיד בפתח ישיבת הסיעה (צילום: ערוץ הכנסת)

ראש האופוזיציה התייחס היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד למעצרו של צעיר שצעק לעבר השר בן גביר בטקס קבלת תארים לאשתו אילה באוניברסיטה העברית, ואמר כי "השר לביטחון לאומי הוא אסון לאומי ובינלאומי". 

לדבריו, "איתמר בן גביר הוא כהניסט, גזען, מעריץ של ברוך גולדשטיין ואנשים מתו בגללו - הכל אמת". לפיד כינה את בן גביר "אסון לאומי, אסון בינלאומי, בושה ליהדות וחרפה לציונות", והוסיף כי "יש דבר אחד שהוא לא - הוא לא חסין מפני ביקורת".

לסיום אמר לפיד: "אני אומר מפה לשוטרים - הוא לא יהיה השר לביטחון פנים עוד הרבה זמן. התפקיד שלכם הוא לשמור על זכות ההפגנה ועל הדמוקרטיה הישראלית".

מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא הגיב לדברי לפיד, והתייחס אך ורק לקידום הצעת חוק מוות למחבלים ואמר כי מיד לאחר אישור החוק בקריאה ראשונה, תפעל הממשלה לקידום מהיר של החקיקה לקריאה שנייה ושלישית.

בן גביר הדגיש כי לא יהיו פשרות בנושא ואמר כי החוק "יוביל להוצאתם להורג של המפלצות שטיבי ועבאס נלחמים למענן בכנסת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (4%)

לא (96%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איתמר בן גביר, אתה מנהיג חזק, חוק כזה ישנה הכל תודה על הפעולות שלך.
נעמי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר