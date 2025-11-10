לפיד במתקפה נגד בן גביר: "הוא כהניסט וגזען, אנשים מתו בגללו"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד למעצרו של צעיר שצעק לעבר השר בן גביר בטקס קבלת תארים לאשתו אילה באוניברסיטה העברית, ואמר כי "השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוא אסון לאומי ובינלאומי".

לדבריו, "איתמר בן גביר הוא כהניסט, גזען, מעריץ של ברוך גולדשטיין ואנשים מתו בגללו - הכל אמת". לפיד כינה את בן גביר "אסון לאומי, אסון בינלאומי, בושה ליהדות וחרפה לציונות", והוסיף כי "יש דבר אחד שהוא לא - הוא לא חסין מפני ביקורת".

לסיום אמר לפיד: "אני אומר מפה לשוטרים - הוא לא יהיה השר לביטחון פנים עוד הרבה זמן. התפקיד שלכם הוא לשמור על זכות ההפגנה ועל הדמוקרטיה הישראלית".

מנגד, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא הגיב לדברי לפיד, והתייחס אך ורק לקידום הצעת חוק מוות למחבלים ואמר כי מיד לאחר אישור החוק בקריאה ראשונה, תפעל הממשלה לקידום מהיר של החקיקה לקריאה שנייה ושלישית.

בן גביר הדגיש כי לא יהיו פשרות בנושא ואמר כי החוק "יוביל להוצאתם להורג של המפלצות שטיבי ועבאס נלחמים למענן בכנסת".