צה"ל נערך למבצע בחירות חסר תקדים במטרה להבטיח כי כלל המשרתים יוכלו לממש את זכותם להצביע, לראשונה תוך כדי חציית גבול ומציאות מבצעית מאתגרת. במהלך שבוע הבא ייפרסו כ-850 קלפיות בכלל היחידות ובכלל הגזרות המבצעיות.

המספר המוגדל של הקלפיות משקף את השינויים שחלו בצה"ל מאז הבחירות הקודמות: בבחירות הקודמות הוצבו כ-700 קלפיות בלבד, אך הגידול בסדר הכוחות, היקף המילואים והשתנות הגזרות המבצעיות הובילו להגדלת מספר הקלפיות ב-150 יחידות.

כ-75% מהקלפיות הן נייחות וכ-25% הן ניידות אשר יפעלו בהצבעה המוקדמת. הקלפיות הניידות יעברו בין מספר יחידות בהתאם ללוח זמנים שנקבע מראש, כאשר ועדת הקלפי תלווה על ידי קצין או נגד חמוש אשר דואג לאבטחתה.

ההצבעה המוקדמת בצה"ל תחל ביום ראשון, ה-20 באוקטובר, ותימשך לאורך 7 ימים עד ליום הבחירות הכללי ב-27 באוקטובר. במסגרת כך, מאות קלפיות נייחות וניידות יופעלו בכל מקום בו יימצאו משרתים בסדיר ובשירות מילואים פעיל.

לחיילים קיימת האפשרות להצביע בקלפי צבאית או בקלפי אזרחית. ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות כפולות על מנת לוודא שהמצביע הוא בעל זכות הצבעה ושהוא מצביע פעם אחת בלבד.

במעבר בין יחידות, המכסה המשני של הקלפי הנייד נשאר נעול כדי להבטיח את תקינות ההליך ואת שמירת קדושת הקלפי.