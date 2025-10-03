כיכר השבת
מה הוא יודע?

ליברמן מפרסם אזהרה לקראת סוכות: "האירנים מנסים להפתיע אותנו"

אביגדור ליברמן, לשעבר שר הביטחון, טוען כי האירוע מול האיראנים לא הסתיים | "תחגגו את הסוכות, תבלו עם המשפחה והחברים, אבל היו זהירים ובקרבת מרחבים מוגנים", הוא מזהיר, ולא שוכח לתקוף את הממשלה (חדשות)

איווט ליברמן (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

, שכיהן בעבר בין היתר גם בתפקיד שר הביטחון, מפרסם היום (שישי) הודעה מלחיצה עם טענה למתקפה קרובה של האיראנים נגד ישראל.

בחשבונו הרשמי ברשת החברתית X כתב ליברמן: "מי שחושב שהאירוע מול הסתיים - טועה ומטעה".

"האיראנים כבר עובדים במרץ. מחזקים את ההגנות והיכולות הצבאיות שלהם מידי יום. העבודות באתרי הגרעין - חזרו. לא לחינם מדינות מובילות החזירו את ה'סנאפבק' - מנגנון הסנקציות על המשטר באיראן".

לדבריו, "נראה שהפעם האירנים מנסים להפתיע אותנו".

"אני פונה ישירות אל אזרחי ישראל - תחגגו את הסוכות, תבלו עם המשפחה והחברים, אבל היו זהירים ובקרבת מרחבים מוגנים. על הממשלה הזו אי אפשר לסמוך. עד שנתקן את הנזקים שלהם - נותר לסמוך על צה"ל ועל עצמנו".

הציוץ מעורר בהלה רבה ורבים תוהים האם ליברמן יודע משהו שהציבור הרחב לא יודע, או שמא מדובר רק בתבהלה מיותרת על מנת להשתלח שוב בממשלה.

