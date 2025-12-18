במערכת הביטחון הישראלית חוששים שההאקרים המוזהים עם איראן הצליחו להגיע למספרי הטלפון של בכירים מאוד בגופי הביטחון הישראליים.

יממה לאחר שרשימת אנשי הקשר בטלפון האישי של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, פורסמה על ידי האקרים איראניים, במערכת הביטחון חוששים שבשל העובדה שבנט כיהן בתפקידים הבכירים של ראש ממשלה ושר ביטחון, ההאקרים הצליחו לאתר מספרי טלפון של בכירים מאוד בגופי הביטחון הישראליים.

כמו כן, גורמי ביטחון הזהירו הלילה כי ייתכן והקבצים שהפיצו ההאקרים עלולים להכיל תוכנות רוגלה שיפגעו במכשירים שבהם ייפתחו.

כזכור, קבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם איראן ומוכרת כתוקפת סדרתית של מטרות סייבר ישראליות, טענה האמש כי היא פרצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

בלשכת בנט טענו בתגובה בתחילה כי המכשיר אינו בשימוש כיום. מאוחר יותר עדכנו אנשיו של ראש הממשלה לשעבר: "לאחר בדיקות שנערכו, עולה כי מכשיר הטלפון שלו לא נפרץ".

אלא שלאחר שפורסמו פרטים מתוך הטלפון של ראש הממשלה לשעבר, בנט עצמו פרסם הודעה בה הודה שדלפו חומרים מהמכשיר הנייד שלו.

לדברי בנט: "הנושא בטיפול גורמי הביטחון. אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב. לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהלחם למען מדינת ישראל ועם ישראל.

"לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות, תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ׳טים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".

בנט פנה באזהרה לציבור: "תכנים אלו הושגו שלא כחוק והפצתם מהווה עבירה פלילית".