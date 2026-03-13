יותר ממאה שגרירים, דיפלומטים ונציגים של מדינות החברות באו״ם השתתפו בתדרוך מיוחד שקיימה משלחת ישראל במטה האו״ם בניו יורק, ביוזמת שגריר ישראל לאו״ם דני דנון.

התדרוך נועד להציג בפני נציגי המדינות את תמונת המצב הביטחונית ואת הערכת ישראל בנוגע לאיום האיראני והשלכותיו על האזור. בין המדינות שנציגיהן השתתפו בדיון: צרפת, יפן, רוסיה, טורקיה, איחוד האמירויות, מצרים, בחריין וארגנטינה.

בדבריו טען דנון כי ללא הפעולה הצבאית של ישראל, איראן הייתה מגיעה בתוך שנים ליכולת צבאית משמעותית במיוחד בתחום הטילים. "ללא הפעולה שלנו, עד שנת 2027 איראן הייתה הופכת למדינה עם ארסנל טילי הקרקע-קרקע הגדול בעולם", אמר. לדבריו, "ישראל פעלה כאשר האיום היה מיידי וברור".