תדרוך באו"ם: "המשטר האיראני משתמש בפצצות מצרר ומבצע פשעי מלחמה"

השגריר דני דנון: "בלי הפעולה הישראלית איראן הייתה הופכת בתוך שנים למעצמת הטילים הגדולה בעולם"; דובר צה"ל הציג טענות על תקיפות מכוונות נגד אזרחים (מדיני)

יותר ממאה שגרירים, דיפלומטים ונציגים של מדינות החברות באו״ם השתתפו בתדרוך מיוחד שקיימה משלחת ישראל במטה האו״ם בניו יורק, ביוזמת שגריר ישראל לאו״ם דני דנון.

התדרוך נועד להציג בפני נציגי המדינות את תמונת המצב הביטחונית ואת הערכת ישראל בנוגע לאיום האיראני והשלכותיו על האזור. בין המדינות שנציגיהן השתתפו בדיון: צרפת, יפן, רוסיה, טורקיה, איחוד האמירויות, מצרים, בחריין וארגנטינה.

בדבריו טען דנון כי ללא הפעולה הצבאית של ישראל, הייתה מגיעה בתוך שנים ליכולת צבאית משמעותית במיוחד בתחום הטילים. "ללא הפעולה שלנו, עד שנת 2027 איראן הייתה הופכת למדינה עם ארסנל טילי הקרקע-קרקע הגדול בעולם", אמר. לדבריו, "ישראל פעלה כאשר האיום היה מיידי וברור".

| צילום: צילום: ללא
במהלך התדרוך הציג דובר צה״ל לתקשורת הזרה, סגן־אלוף נדב שושני, סקירה על דפוסי התקיפה של איראן במסגרת הלחימה הנוכחית.

לדבריו, המשטר האיראני מפעיל אמצעי לחימה נגד אזורים אזרחיים. "המשטר האיראני מכוון לערים ולמרכזי אוכלוסייה, משתמש בפצצות מצרר ומבצע פשעי מלחמה נגד אזרחים באזור כולו", אמר.

במשלחת הישראלית לאו״ם ציינו כי התדרוך נועד לחזק את ההבנה בקרב מדינות העולם לגבי האיום הנשקף מאיראן ולהציג את עמדת ישראל בנוגע למהלכים הצבאיים המתבצעים באזור.

