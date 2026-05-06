כיכר השבת
יחתור לראשות הממשלה?

לפני החיבור עם איזנקוט? זה הסלוגן החדש של 'ישראל ביתנו'

דוברות המפלגה פרסמה את הסלוגן החדש בעיצומן של תזוזות פוליטיות • שרון שרעבי שהצטרף לאחרונה הסביר: 'גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם' | המסר החדש במערכת הבחירות (פוליטי מדיני)

שרון שרעבי ואיווט ליברמן

בעוד המערכת הפוליטית גועשת מהצטרפויות ואיחודים, פרסמה דוברות מפלגת ישראל ביתנו היום (רביעי) את הסלוגן החדש של המפלגה: "חייבים להכריע - ".

המהלך השיווקי מגיע בעיצומן של תזוזות משמעותיות במפת הכוחות הפוליטית, כאשר מפלגות שונות מנסות למקם את עצמן לקראת הבחירות הצפויות.

הסלוגן החדש משקף את המסר שמנסה יו"ר המפלגה אביגדור ליברמן להעביר בחודשים האחרונים - כי מפלגתו מייצגת את הערכים הלאומיים והממלכתיים שאפיינו את הליכוד בעבר. כידוע, ליברמן עצמו החל את דרכו הפוליטית בליכוד, כשכיהן כמנהל לשכתו של בתקופת כהונתו הראשונה.

הסלוגן החדש (צילום: ישראל ביתנו)

המהלך השיווקי מקבל משנה תוקף לאור הצטרפותו של שרון שרעבי למפלגה בתחילת השבוע. שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי הי"ד שנרצח בשבי, הסביר את הצטרפותו במילים שמהדהדות את הסלוגן החדש: "אני מצטרף למפלגה מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית כולה. גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם - לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו".

יצוין כי בשבועות האחרונים חיזקה המפלגה את שורותיה בהצטרפויות נוספות. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי הצטרף למפלגה והסביר: "רק ליברמן יוכל לטפל בביטחון ובתופעת הפרוטקשן שממררת את חיי התושבים בצפון". אזולאי, שזכה לחשיפה תקשורתית גדולה בזמן המלחמה בצפון, מכהן כראש מועצת מטולה מאז 2015.

המהלך השיווקי החדש מגיע על רקע סקרים שמעניקים למפלגה כוח של 12-14 מנדטים, כאשר ליברמן ממוקם כשחקן מרכזי במפת הכוחות הפוליטית. הפרשן הפוליטי עמית סגל אף פרסם לאחרונה ניתוח שלפיו ליברמן יכול לדרוש את ראשות הממשלה למרות מספר מנדטים נמוך יחסית, בדומה לתקדים של .

בנימין נתניהונפתלי בנטאביגדור ליברמןישראל ביתנוגדי איזנקוטאיווט ליברמן

1
העיקר הוא חבר למנצור עבאס--------------------
קרסיינסקי שולי

