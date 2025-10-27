באופן רשמי: ישראל נכנסה לשנת הבחירות | הסקרים האחרונים

ישראל נכנסה הבוקר (שני), באופן רשמי, לשנת הבחירות שכן לכל המאוחר שנה מהיום, ב-27/10/2026, הבחירות יצטרכו להתקיים שכן הכנסת תמלא את ימיה עד אז.

בכנסת נערכים לאפשרות שהקואליציה תתקשה להעביר את חוק תקציב המדינה בשל המשבר עם הסיעות החרדיות, מה שיוביל להקדמת הבחירות במספר חודשים.

אמש פורסם ב'כאן 11' סקר מנדטים חדש ממנו עולה כי מפלגת השלטון הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 27 מנדטים, המפלגה השנייה בגודלה היא מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם 21 מנדטים.

הדמוקרטים של יאיר גולן קיבלה בסקר 11 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 10 מנדטים וכך גם יש עתיד של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 9 מנדטים בסקר. מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט מקבלת בסקר 8 מנדטים.

יהדות התורה ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר מקבלות בסקר 7 מנדטים כ"א. מפלגת חד"ש-תע"ל מקבלת בסקר 5 מנדטים, כך גם רע"ם של מנסור עבאס.

המפלגות של בני גנץ (3%) ושל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית, 2.3%) לא עוברות את אחוז החסימה. כך גם בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (2%) ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל (1.8).

על פי הסקר, גוש תומכי נתניהו מקבל בסקר 51 מנדטים בלבד, בעוד גוש מתנגדי נתניהו מקבל 59 מנדטים. המפלגות הערביות על פי הסקר עם 10 מנדטים.

כמו כן, בסקר נוסף של מנו גבע, שפורסם בסוף השבוע בחדשות 12 מעלה כי אילו הבחירות היו מתקיימות היום הליכוד בראשות נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר עם 27 מנדטים.

המפלגה השנייה בגודלה לפי הסקר היא בנט 2026 שנחלשת במנדט אחד ביחס לשבוע שעבר, ומקבלת 21 מנדטים.

הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מתחזקת בשני מנדטים וזוכה ב-13 מנדטים, יש עתיד בראשות יאיר לפיד עם 9 מנדטים.

ש"ס בראשות אריה דרעי וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עם 9 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר עם 8 מנדטים, ישר בראשות גדי איזנקוט נחלשת במנדט ביחס לסקר הקודם ועומדת על 7 מנדטים בלבד. יהדות התורה עם 7 מנדטים.

בתחתית הרשימה: המפלגות הערביות חד"ש-תע"ל ורע"ם שמקבלות כל אחת 5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה: כחול לבן בראשות בני גנץ, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה, והמילואימניקים בראשות יועז הנדל.

מהסקר עולה כי אם תוצאות האמת יהיו דומות לתוצאות הסקר הרי שאף גוש לא יוכל להקים קואליציה ביום שאחרי הבחירות.