הרובע הארמני נבזז והרוס לאחר מעשי הטבח ב-1909 ( צילום: מאת Bain News Service, publisher. - image )

בהחלטה היסטורית שמהווה אצבע בעין לטורקיה, אישרה ממשלת ישראל היום (ראשון) פה אחד את הצעת שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני. "זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון", אמר השר סער בישיבת הממשלה, בהצהרה שצפויה להחריף את המתיחות השוררת ממילא בין ישראל לטורקיה.

המהלך מגיע לאחר שנים של שתיקה מצד ישראל בסוגיה הרגישה, כאשר בעבר נמנעה המדינה מהכרה רשמית בשואת הארמנים בשל אינטרסים ביטחוניים וכלכליים מול אנקרה. כעת, על רקע היחסים המתוחים עם הנשיא ארדואן, בחרה הממשלה לעשות את הצעד המשמעותי. רקע: השואה הארמנית רצח העם הארמני בוצע בידי האימפריה העות'מאנית במהלך מלחמת העולם הראשונה, בין השנים 1915-1923. לפי הערכות היסטוריות, נרצחו במהלך התקופה כמיליון וחצי ארמנים בטבח שיטתי שכלל גירוש, רעב מכוון ורצח המוני. "מכונת רעל": אזולאי תקף ובוארון מיהר להוציא את סיידוף חזקי שטרן ויוני גבאי | 13:58 היועץ מטיל פצצה פוליטית: "פרישה של נפתלי בנט - תרחיש סביר" יוני גבאי | 14:57 טורקיה, היורשת של האימפריה העות'מאנית, מתנגדת בתוקף להגדרה "רצח עם" וטוענה כי מדובר בטרגדיה של מלחמה. השימוש במונח המפורש מהווה סדין אדום עבור אנקרה, שרואה בכך פגיעה בכבוד הלאומי.

ארמנים מוצעדים תחת משמר טורקי חמוש לכלא סמוך לעיר אלאזיג שבמזרח טורקיה, אפריל 1915 ( צילום: מאת Armin T. Wegner - Published by the American red cross, it was first published in the United States prior to January 1, 1923. [Aus: Politisches Archiv des deutschen Auswärtigen Amtes. Bestand: Konstantinopel 169.] )

הצהרות קודמות של בכירים

ההחלטה הממשלתית מגיעה חודשים ספורים לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר באופן אישי בריאיון לפודקאסט אמריקאי כי ישראל מכירה ברצח העם הארמני. כאשר המראיין ביקש הבהרה מפורשת, השיב נתניהו: "הרגע עשיתי את זה, הנה לך".

עוד קודם לכן, בינואר 2024, הכיר השר לשעבר ישראל כץ בשואת הארמנים והטיל ביקורת חריפה על ארדואן. "נשיא טורקיה, המדינה שביצעה את שואת הארמנים וחשבה שהעולם יסתום את הפה, מתגאה היום שהעבירה לבית הדין בהאג חומרים", כתב כץ ברשתות החברתיות. "לא שכחנו את שואת הארמנים ומעשי הטבח בכורדים. אתם משמידי העם. אנחנו מגינים על עצמנו מהחברים הברברים שלך".

נתניהו ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

המתיחות עם טורקיה

היחסים בין ישראל לטורקיה נמצאים בשפל היסטורי. לאחרונה הסלים ארדואן את הטון כלפי ישראל והאשים אותה בפעולות המסכנות את ביטחון טורקיה. "תקיפות ישראל בסוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות על טורקיה", הצהיר הנשיא הטורקי.

נתניהו הגיב בחריפות: "הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בכורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל".

ההכרה הממשלתית ברצח העם הארמני צפויה להעמיק את הקרע בין המדינות ולהוסיף נדבך נוסף למערכת היחסים המורכבת. יצוין כי בעבר, ישראל נמנעה מהכרה רשמית בשל חששות מפגיעה ביחסים האסטרטגיים עם טורקיה, שהייתה בעבר בעלת ברית חשובה באזור.

ארדואן ( צילום: shutterstock )

הקשר הבינלאומי

ההחלטה הישראלית מגיעה על רקע מגמה בינלאומית של הכרה ברצח העם הארמני. לפני מספר חודשים, ביקר סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די ואנס בארמניה בביקור היסטורי, במהלכו הגיע לאנדרטה הלאומית לזכר קורבנות הטבח.

בחשבונו הרשמי של ואנס פורסם מסר לפיו הוא מבקר באנדרטה כדי "לכבד את קורבנות רצח העם הארמני". השימוש במונח המפורש עורר סערה דיפלומטית מול טורקיה, והפוסט נמחק בסופו של דבר. עם זאת, הביקור סימן את ההתקרבות האמריקאית לארמניה והתרחקות מהתלות ברוסיה.

כיום מכירות בשואת הארמנים כרצח עם עשרות מדינות ברחבי העולם, ביניהן צרפת, גרמניה, רוסיה וקנדה. ההכרה הישראלית מצטרפת למגמה זו ומהווה צעד משמעותי בהיבט המוסרי וההיסטורי.