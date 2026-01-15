אחרי החלטת השופט לדחות את בקשת המשטרה להרחיק אותו מלשכת נתניהו, תוך ביקורת חריפה על החשדות נגדו - יונתן אוריך, היועץ המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו, פרסם הערב (חמישי) פוסט חשוף שבו תיאר את מה שלדבריו עבר עליו בתקופה האחרונה.

"בתי נולדה בחסדי השם במוצאי יום החקירה הראשונה שלי לפני שנה וחודשיים", הוא פתח. "בילד - כותרות, מהדורות, הדלפות, השמצות, שקרים, עדויות סותרות, אינספור נסיעות ללוד, פחיות xl במכונה אוטומטית מול הש״ג בלהב, הפקדת תעודת זהות, עלייה למעלית לקומה 3, חדר חקירות, כתב אישום בכפוף לשימוע, שימוע, לילות בלי שינה, חיים שעצרו מלכת, איסור יצירת קשר, געגועים לרבים וטובים איתם דיברתי, טיפולים, חרדות, דיכאון, לחץ בחזה, כדורים.

"והיום החלטה של כבוד הנשיא השופט מנחם מזרחי, שלמד את כל החומר וקרא 10 קלסרים וראה את כל הראיות ושמע את כל הטענות ופסק שחור על גבי לבן את האמת שמחזיקה אותי בחיים".

אוריך הוסיף: "אם לא הייתי עצוב אולי הייתי שמח - אבל אני כן מלא תודה לקדוש ברוך הוא, לאשתי ומשפחתי, לעורכי הדין שלי עמית חדד ונועה מילשטיין, לכל מי מכם שמאמין כמוני שיום יבוא, גם אם יתמהמה, והאמת תצא לאור והצדק ינצח. הדרך עוד ארוכה, כנראה, אבל רק רציתי לומר תודה רבה".

כזכור, מוקדם יותר היום קבע נשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, כי אין תשתית ראייתית המצדיקה את המגבלות שהטילה המשטרה על יועצי ראש הממשלה בפרשיות המכונות "הבילד" ו"הפגישה הלילית". בפסק דינו מתח השופט ביקורת חריפה על יחידת להב 433 וקבע כי החשד נגד המעורבים מבוסס על "משענת קנה רצוץ".

לדברי השופט מזרחי, המשטרה נמנעה במכוון מגביית עדות מראש הממשלה, צעד שהגדיר כ"מחדל חקירתי". השופט ציין כי לו הייתה המשטרה גובה עדות מראש הממשלה, הוא היה דוחה את הטענות שהועלו, והוסיף כי "המסקנה היחידה שאותה יש להסיק מכך היא, שאילו הייתה המבקשת חוקרת את ראש הממשלה, הוא היה דוחה מכל וכל את טענת אליעזר פלדשטיין בעניין זה, וכבר קבע הרא"ש את הכלל הראיתי: 'הרוצה לשקר ירחיק עדיו'".

בבחינת הראיות נגד היועצים, קבע השופט כי לגבי עומר מנצור לא קיים חשד סביר כלל. בנוגע לצחי ברוורמן, קבע כי קיים "חשד סביר דל ביותר" המסתמך על אמירה בעייתית של אליעזר פלדשטיין. באשר ליונתן אוריך, פסק השופט כי עוצמת החשד אינה מאפשרת את המשך המגבלות המחמירות שביקשה המשטרה. השופט תמה על הניסיון להטיל תנאים חדשים על אוריך וכתב כי "נראה שאכן, רק מבקשים תנאים כי מותר לבקש".

החלטת בית המשפט חשפה ביקורת על התנהלות רשויות האכיפה, שחלקן הוגדרו כנובעות מ"ראיית מנהרה חקירתית קלושה ביותר". השופט תהה מדוע השתהתה המשטרה בפתיחת חקירת "הפגישה הלילית" ופעלה רק בעקבות ראיון בכלי התקשורת, למרות שהפרטים היו מוכרים לה חודשים קודם לכן. הוא הוסיף כי המשטרה "לא הקדישה לבקשתה תשומת לב אמיתית, העמיד את זכויותיו של אדם בראש מעיניה... אלא בחרה להשליך את ה'רשת' רחוק ככל הניתן בלא בקרה או מחשבה".

בסיום דבריו הורה השופט על ביטול כמעט מוחלט של תנאי השחרור של ברוורמן ומנצור, ודחה את בקשת המשטרה להרחיק את אוריך מלשכת ראש הממשלה או למנוע ממנו קשר עמו. השופט סיכם כי הדרישות שהציגה המשטרה הן "תנאים בלתי מידתיים בעליל שיש בהם פגיעה בזכויות חוקתיות" שנעשו ללא הצדקה עובדתית ממשית. המשטרה צפויה לערער למחוזי.