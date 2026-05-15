( צילום: דוברות )

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', נשא הלילה נאום תקיף ורחב היקף בעצרת המרכזית לציון יום ירושלים, שהתקיימה בהיכל ישיבת 'מרכז הרב'. בדבריו, שרטט השר את הישגי הממשלה בתחומי ההתיישבות, הביטחון והכלכלה, וקרא להחלת ריבונות דה-פקטו ביהודה ושומרון.

בפתח דבריו, התייחס השר לקדושתה של ירושלים לאור תורתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, והסביר כי קדושת העיר נובעת מתוך קדושתה הכללית של ארץ ישראל. משם, עבר השר לסכם את תנופת ההתיישבות חסרת התקדים מאז תחילת הקדנציה: "אנחנו מובילים מהפכה לכבודה של ארץ ישראל. הסדרנו את כל ההתיישבות הצעירה ואישרנו יותר ממאה יישובים חדשים ביהודה ושומרון". השר התגאה במיוחד בתיקון ההיסטורי של 'חוק ההתנתקות', שאפשר את החזרה ליישובי צפון השומרון – חומש, שא-נור, גנים וכדים, וציין כי בשלוש השנים האחרונות אושרו לא פחות מ-60,000 יחידות דיור ברחבי יו"ש. הראשל"צ הגר"ד יוסף במתקפה על בג"ץ: "מזלזלים בהלכה וברבנות" יוני גבאי | 07:25 "עם ישראל חוזר הביתה והפעם לתמיד", הכריז השר, ושיגר קריאה פומבית לראש הממשלה: "הגיע הזמן שנמחק סופית את הקווים שמבדילים בין שטחי B, A ו-C. הנחתי השבוע תוכנית מפורטת על שולחן הקבינט ואני קורא מכאן לראש הממשלה לאמץ אותה. ארץ ישראל כולה שלנו".

- צילום: דוברות | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 1:13

בדבריו, התייחס השר למערכה הצבאית הנמשכת מזה כשנתיים וחצי. "אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה וארוכה שגובה מאיתנו מחירים כבדים, אך גם רושמת הישגים גדולים בכל חזיתות הלחימה", אמר סמוטריץ', ומנה את שורת החיסולים הדרמטית של צמרת הטרור האזורית: יחיא סינואר, איסמעיל הנייה, עלי חמינאי, מוחמד דף וחסן נסראללה.

עוד ציין השר כי השבוע הושלם מהלך חקיקה דרמטי בכנסת, עם העברתו של החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה, אותו יזם יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן. "החוק יבטיח שבקרוב גם הם יגיעו לגיהנום", הבהיר השר.

למרות ההישגים, סמוטריץ' הדגיש כי "עוד נותרה לנו עבודה בכל הגזרות", אך ציין בסיפוק כי "כיום, מדינת ישראל חזקה מאי פעם ואויביה חלשים מאי פעם".

למרות המלחמה הרב-זירתית המתנהלת בשבע חזיתות שונות, שר האוצר שידר אופטימיות רבה באשר למצבו של המשק הישראלי, וייחס זאת להתגשמות חזון הנביאים. "אנחנו זוכים לראות את התגשמות הנבואות. ממדינה של פליטים עם משטר צנע ומחסור, הפכנו למעצמה כלכלית", אמר השר.

הוא הציג שורת מדדים חיוביים, ביניהם התחזקות השקל, שבירת שיאים בבורסה וזרימת השקעות זרות לישראל, וציטט את פסוקי הנחמה מיחזקאל: "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא".