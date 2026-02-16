שר המשפטים יריב לוין דיבר היום (שני) בכנס ירושלים של ״בשבע״ והתייחס לסוגיות הבוערות בנוגע לרפורמה המשפטית שתכנן.

לוין התייחס ליישום הרפורמה המשפטית, למאבק סביב הוועדה לבחירת שופטים ולמערכת היחסים עם בית המשפט העליון, והבהיר כי בכוונתו להמשיך לפעול לשינוי יסודי במערכת.

לדבריו, "עצם העלאת הרפורמה הביאה לחשיפת מציאות שהייתה מוסתרת עד כה: אני שמתי בעוצמה גדולה מאוד את הרפורמה על השולחן בינואר 2023, מתוך אמונה שאיש ציבור צריך לומר את האמת לציבור. היה חשוב פעם אחת ולתמיד לקרוע את המסכות, לחשוף את האמת ולהוציא את השד מהבקבוק כדי שאפשר יהיה להבין את הצורך בתיקון”.

לוין ציין כי המאבק כבר הניב תוצאות משמעותיות בתחום מינויים במערכת המשפט: “הצלחנו למנות קרוב למאה שופטים שמעולם לא היה להם סיכוי להתמנות. חלקם המתינו עשר ושתים עשרה שנה, וכשבישרנו להם על המינוי הם התקשו להאמין. זה תהליך, ואני נחוש ולא אוותר עד שנשלים אותו”.

בהתייחסות למבנה הוועדה לבחירת שופטים, מתח לוין ביקורת על השיטה הקיימת: “יש הרכב ועדה מעוות לגמרי, שבו לא משנה מה תוצאות הבחירות תמיד אותם גורמים בוחרים את השופטים. אמרתי שלא אאפשר לכפות עלינו החלטות כפי שנעשה בעבר, ודרשתי להגיע להסכמות רחבות”.

לוין התייחס גם לאפשרות שבג״ץ יורה לו לכנס את הוועדה בניגוד לעמדתו, ואמר כי בכוונתו להמשיך להיאבק על שינוי המצב: “אנחנו נחכה ונראה. אני לא רוצה להכריז מראש על כל הפעולות שאני מתכוון לעשות. מי שחושב שבכוח הדברים ילכו טועה. אנחנו לא נוותר, ונמשיך לפעול להשבת הדמוקרטיה והשוויון”.

"מבחינתי", הבהיר השר: "יש חשיבות מרכזית לשינוי הרכב בית המשפט העליון. מדינת ישראל זקוקה לשופטים עם תפיסות עולם מגוונות יותר. בית המשפט העליון זקוק לאנשים מסוגם של מועמדים שמרנים, יותר מאי פעם, ואנחנו נעבוד קשה כדי להביא לכך”.

“ניצחון בבחירות יאפשר לנו לשנות את בית המשפט העליון מהיסוד. אני לא אתפשר ולא אסכים למצב שבו יכפו מינויים שאינם משקפים את הציבור. אנחנו נעשה כאן צדק”. סיכם השר ואמר כי בכוונתו להמשיך לפעול בנחישות לקידום השינויים במערכת המשפט, תוך מאבק ציבורי ופוליטי רחב.