בנט ואיזנקוט ( צילום: דוברות )

סקר מנדטים חדש של 'כאן חדשות' שפורסם אמש (ראשון) מציג תמונה מרתקת במפה הפוליטית: מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מגיעות לשוויון מדויק עם 23 מנדטים כל אחת. הליכוד ירדה במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, בעוד 'ישר!' שומרת על יציבות.