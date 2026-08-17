סקר מנדטים חדש של 'כאן חדשות' שפורסם אמש (ראשון) מציג תמונה מרתקת במפה הפוליטית: מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מגיעות לשוויון מדויק עם 23 מנדטים כל אחת. הליכוד ירדה במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, בעוד 'ישר!' שומרת על יציבות.
מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ממשיכה במגמת ההתחזקות ועולה במנדט אחד בהשוואה לסקר שעבר, כשהיא זוכה ב-14 מנדטים. זאת לאחר תקופה ארוכה שבה המפלגה איבדה מנדטים באופן עקבי.
בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה שומרת על יציבות עם 8 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרעי נחלשת ל-7 מנדטים בלבד - נתון המהווה ירידה משמעותית לעומת כוחה הנוכחי בכנסת.
מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר עלתה בשני מנדטים מאז הסקר הקודם ומגיעה לעשרה מנדטים. לעומתה, מפלגת 'הציונות הדתית' של בצלאל סמוטריץ' נחלשה במנדט אחד מחמישה לארבעה.
שאר המפלגות: ליברמן וגולן עם 10 מנדטים
מפלגת 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן זוכות ל-10 מנדטים כל אחת. במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל מקבלת 6 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל-5 מנדטים.
מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגת 'בית ציוני' בראשות חילי טרופר ויועז הנדל, מפלגת 'האחדות' בראשות גלעד ארדן, 'כחול לבן' בראשות בני גנץ ובל"ד.
התאמה לראשות הממשלה: איזנקוט חוזר להוביל
בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, גדי איזנקוט חוזר להוביל עם 41% מהמשיבים, לעומת 36% בסקר הקודם. נתניהו זוכה לתמיכת 36% מהמשיבים, לעומת 41% בסקר הקודם.
הפער בין נתניהו לבנט בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה הצטמצם מ-10% ל-2% בלבד. נתניהו עדיין מוביל עם 37% מהמשיבים (לעומת 41% בסקר הקודם), אך בפער קטן על בנט שזוכה לתמיכת 35% מהמשיבים (לעומת 31% בסקר הקודם).
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