יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ הודיע היום (רביעי) כי ביום שני הקרוב יתקיימו בוועדת הכנסת דיון והצבעה על הצעת חוק פיזור הכנסת לקריאה ראשונה. במקביל, החוק צפוי לעלות למליאת הכנסת להצבעה באותו יום.

ההודעה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר עבר החוק בקריאה טרומית ברוב מוחץ של 110 חברי כנסת, אך בימים האחרונים נתקע בוועדת הכנסת. על פי הערכות פוליטיות, מועד הבחירות צפוי להיקבע בין ערב יום הכיפורים לתאריך המקורי בכ"ח חשוון.

בימים האחרונים התעכב הדיון בחוק בוועדת הכנסת, כאשר גורמים בקואליציה טענו כי כץ התבטא בפני חברי הוועדה שהוא "לא ממהר" לדון בחוק. על פי הטענות, כץ אמר כי "ב'דגל' וש"ס אמרו לי שזה לא דחוף להם", אם כי ח"כ כץ מכחיש את הציטוט המיוחס לו.

העיכוב עורר ביקורת חריפה מצד 'אגודת ישראל', שם האשימו: "הח"כים פועלים בניגוד להכרעת גדולי ישראל". יצוין כי גדולי הדור קבעו באופן חד משמעי לפזר את הכנסת באופן מיידי, אך בפועל נרשמה שתיקה תמוהה מצד ש"ס ו'דגל התורה' בנוגע לעיכוב.

המחלוקת על מועד הבחירות

אחד הנושאים המרכזיים במחלוקת הוא מועד הבחירות. בש"ס טוענים כי היו"ר ח"כ אריה דרעי דורש שהבחירות יתקיימו ב-15 בספטמבר, תאריך שיוצא בד' תשרי - עשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים. בישיבת הסיעה השבוע התבטא דרעי: "בחירות בעשרת ימי תשובה זה מהלך טוב לכל גוש הימין, לא רק לש"ס".

אולם גורמים בוועדת הבחירות העלו קשיים בקיום הבחירות במועד זה. בין היתר, הצורך בפיזור למעלה מ-10,000 קלפיות ברחבי הארץ יומיים לפני הבחירות - תקופה שחלה בה ראש השנה. כמו כן, הוועדה פועלת במסגרת השבוע שאחרי הבחירות לבקר ולאשר את התוצאות, אך בימים אלו חל יום הכיפורים.