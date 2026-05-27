שבוע וחצי לאחר שאושר בטרומי

יו"ר הקואליציה הודיע: בשבוע הבא תתקיים הצבעה על פיזור הכנסת | אלו המועדים לקיומן של הבחירות

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע כי ביום שני יערכו בוועדת הכנסת דיון והצבעה על חוק פיזור הכנסת • החוק יועלה להצבעה בקריאה ראשונה גם במליאת הכנסת באותו יום • הערכה: הבחירות לכנסת יתקיימו בין ערב יום הכיפורים לכ"ח בחשוון (פוליטי, חדשות)

אמיר אוחנה, היום (צילום: נועם מושקוביץ | דוברות הכנסת)

יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ הודיע היום (רביעי) כי ביום שני הקרוב יתקיימו בוועדת הכנסת דיון והצבעה על הצעת חוק פיזור הכנסת לקריאה ראשונה. במקביל, החוק צפוי לעלות למליאת הכנסת להצבעה באותו יום.

ההודעה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר עבר החוק בקריאה טרומית ברוב מוחץ של 110 חברי כנסת, אך בימים האחרונים נתקע בוועדת הכנסת. על פי הערכות פוליטיות, מועד הבחירות צפוי להיקבע בין ערב יום הכיפורים לתאריך המקורי בכ"ח חשוון.

בימים האחרונים התעכב הדיון בחוק בוועדת הכנסת, כאשר גורמים בקואליציה טענו כי כץ התבטא בפני חברי הוועדה שהוא "לא ממהר" לדון בחוק. על פי הטענות, כץ אמר כי "ב'דגל' וש"ס אמרו לי שזה לא דחוף להם", אם כי ח"כ כץ מכחיש את הציטוט המיוחס לו.

העיכוב עורר ביקורת חריפה מצד 'אגודת ישראל', שם האשימו: "הח"כים פועלים בניגוד להכרעת גדולי ישראל". יצוין כי גדולי הדור קבעו באופן חד משמעי לפזר את הכנסת באופן מיידי, אך בפועל נרשמה שתיקה תמוהה מצד ש"ס ו'דגל התורה' בנוגע לעיכוב.

המחלוקת על מועד הבחירות

אחד הנושאים המרכזיים במחלוקת הוא מועד הבחירות. בש"ס טוענים כי היו"ר ח"כ דורש שהבחירות יתקיימו ב-15 בספטמבר, תאריך שיוצא בד' תשרי - עשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום הכיפורים. בישיבת הסיעה השבוע התבטא דרעי: "בחירות בעשרת ימי תשובה זה מהלך טוב לכל גוש הימין, לא רק לש"ס".

אולם גורמים בוועדת הבחירות העלו קשיים בקיום הבחירות במועד זה. בין היתר, הצורך בפיזור למעלה מ-10,000 קלפיות ברחבי הארץ יומיים לפני הבחירות - תקופה שחלה בה ראש השנה. כמו כן, הוועדה פועלת במסגרת השבוע שאחרי הבחירות לבקר ולאשר את התוצאות, אך בימים אלו חל יום הכיפורים.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג (יונתן זינדל, פלאש 90)

מוועדת הבחירות המרכזית נמסר: "ועדת הבחירות המרכזית תבצע את הבחירות בכל מועד שתקבע הכנסת, על הצד הטוב ביותר. יחד עם זאת, יש להדגיש כי חלק מההיערכות המתחייבת מתקיימת בימים שסמוכים למועד הבחירות".

יצוין כי ראש הממשלה מעוניין לדחות את מועד הבחירות לחודש חשוון, סמוך לתאריך המקורי ובכנסת יש מי שטוענים כי בש"ס ו'דגל התורה' מתואמים עם נתניהו על קיום הבחירות בחודש חשוון.

3
מעולה ששתם את התמונה של היו"ר שכולם ילמדו שאם מתחילים להתפשר בתורה על דבר אחד יתפשרו על הכל
ערבוביא
2
בבחירות הבאות הציבור החרדי יפתר מתניהו הבוגד הרשע אחד,לתמיד ועם כן הוא גם יבוא חשבון עם המפלגות החרדיות שבגדו במצביהם העם החרדי נמאס מנתניהו וממשלתו
יהודי אמיתי
100 אחוז
יעקב
1
יאללה ביבי הביתה. דרעי גם אתה הביתה שהחזקת את ממשלת ביבי הזו כל הזמן.
שולי

