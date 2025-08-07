כיכר השבת
תזוזות פוליטיות

גוש הימין מתחזק, השמאל נחלש - וכמה מקבל בנט? נתוני הסקר החדש

סקר חדש מצביע על התחזקות גוש הימין ל-64 מנדטים, כאשר הליכוד מובילה עם 34 מנדטים. נתניהו מוביל בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה עם 52% תמיכה (פוליטי)

1תגובות
נפתלי בנט (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (חמישי) בערוץ 14, מראה כי אילו הבחירות לכנסת היו נערכות היום, היו מפלגות גוש הימין מקבלות יחד 64 מנדטים ומתחזקות ב-2 מנדטים מהסקר הקודם. זאת ברקע התמורות הפוליטיות האחרונות, עם עזיבת החרדים את הממשלה וכוונה מצד הממשלה להשתלט על רצועת עזה.

לפי הסקר, הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 34 מנדטים - עלייה של מנדט בהשוואה לסקר הקודם. אחריה מפלגתו של בנט, שנשחקת ויורדת מ-16 מנדטים בסקר קודם ל-14 בסקר הנוכחי.

מפלגתו של יאיר גולן יורדת גם היא ב-2 מנדטים ומקבלת לפי הסקר 11 מנדטים. זה גם מספר המנדטים שמקבלת ש"ס, ששומרת על כוחה. ישראל ביתנו ויהדות התורה מקבלות כל אחת 8 מנדטים, כמו בסקר קודם.

גם מפלגתו של יאיר לפיד, יש עתיד, מקבלת 8 מנדטים, אולם בכך מתחזקת בהשוואה לסקר הקודם. בתחתית הרשימה עוצמה יהודית עם 6 מנדטים, כחול לבן והציונות הדתית, שמתחזקות כל אחת מהן במנדט ומקבלות 5 מנדטים. גם רע"ם וחד"ש ותע"ל זוכות למספר מנדטים דומה.

כאמור, על פי חלוקה לגושים עולה מהסקר שמפלגות גוש הימין מקבלות 64 מנדטים, בעוד גוש השמאל זוכה ל-46 בלבד. המפלגות הערביות יורדות מ-11 בסקר קודם ל-10 בסקר הנוכחי.

הסקר בדק גם את שאלת ההתאמה לראשות הממשלה. נתניהו זכה ב-52%, אחריו בנט עם 17%, גדי איזנקוט עם 15%, ליברמן עם 8%, ובתחתית הרשימה יאיר לפיד ובני גנץ כשכל אחד מהם מקבל 4% בלבד.

הסקר נערך בהשתתפות 441 בוגרים מכלל האוכלוסייה היום, יום חמישי ה-7 באוגוסט 2025, וניתוח הנתונים בוצע בידי שלמה פילבר.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

1
למה מכניסים את החרדים בגוש הימין...ימין מאכזב מאוד..נמאסו
מוזר

