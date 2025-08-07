גוש הימין מתחזק, השמאל נחלש - וכמה מקבל בנט? נתוני הסקר החדש

סקר מנדטים חדש שפורסם הערב (חמישי) בערוץ 14, מראה כי אילו הבחירות לכנסת היו נערכות היום, היו מפלגות גוש הימין מקבלות יחד 64 מנדטים ומתחזקות ב-2 מנדטים מהסקר הקודם. זאת ברקע התמורות הפוליטיות האחרונות, עם עזיבת החרדים את הממשלה וכוונה מצד הממשלה להשתלט על רצועת עזה.

לפי הסקר, הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 34 מנדטים - עלייה של מנדט בהשוואה לסקר הקודם. אחריה מפלגתו של בנט, שנשחקת ויורדת מ-16 מנדטים בסקר קודם ל-14 בסקר הנוכחי.

מפלגתו של יאיר גולן יורדת גם היא ב-2 מנדטים ומקבלת לפי הסקר 11 מנדטים. זה גם מספר המנדטים שמקבלת ש"ס, ששומרת על כוחה. ישראל ביתנו ויהדות התורה מקבלות כל אחת 8 מנדטים, כמו בסקר קודם.

גם מפלגתו של יאיר לפיד, יש עתיד, מקבלת 8 מנדטים, אולם בכך מתחזקת בהשוואה לסקר הקודם. בתחתית הרשימה עוצמה יהודית עם 6 מנדטים, כחול לבן והציונות הדתית, שמתחזקות כל אחת מהן במנדט ומקבלות 5 מנדטים. גם רע"ם וחד"ש ותע"ל זוכות למספר מנדטים דומה.

כאמור, על פי חלוקה לגושים עולה מהסקר שמפלגות גוש הימין מקבלות 64 מנדטים, בעוד גוש השמאל זוכה ל-46 בלבד. המפלגות הערביות יורדות מ-11 בסקר קודם ל-10 בסקר הנוכחי.

הסקר בדק גם את שאלת ההתאמה לראשות הממשלה. נתניהו זכה ב-52%, אחריו בנט עם 17%, גדי איזנקוט עם 15%, ליברמן עם 8%, ובתחתית הרשימה יאיר לפיד ובני גנץ כשכל אחד מהם מקבל 4% בלבד.

הסקר נערך בהשתתפות 441 בוגרים מכלל האוכלוסייה היום, יום חמישי ה-7 באוגוסט 2025, וניתוח הנתונים בוצע בידי שלמה פילבר.