במאבק המשפטי המתנהל בבית המשפט העליון, הגישה אתמול (א') היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תגובה חריפה המבטאת את עמדתה בנוגע להליך הדחתה. בתגובה, היא תוקפת את הממשלה בטענה כי היא פועלת בניגוד להחלטה 2274, שקבעה הליך מסודר שכולל התייעצות עם ועדה ציבורית בראשות שופט עליון בדימוס.

בהרב מיארה טוענת כי הממשלה מנסה "להנדס מראש" את מבנה הוועדה כדי שיתאים לצרכיה, ו"לסמן וי בלבד" על ההליך. היא מסבירה כי בקשותיה של הממשלה - לקצר את הליך ההתייעצות לשבועיים בלבד, לקיים דיון גם ללא נציג שר משפטים או יועץ משפטי לשעבר, ואף להתייחס להתפטרות חבר ועדה כ"סיום הליך" - מוכיחות כוונות אלה.

בסיום תגובתה, היועצת המשפטית הדגישה כי מדובר ב"ניסיון נוסף לשנות את כללי הפסקת הכהונה תוך כדי ההליך". היא הזהירה כי קבלת הדרישות הללו תפגע אנושות בעצמאות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, ותסכן את מעמדו כ"שומר הסף המרכזי במדינה", האחראי להבטחת שלטון החוק.