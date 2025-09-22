כיכר השבת
מכתב חריף לבג"ץ

הקרב על ההדחה | בהרב מיארה נגד הממשלה: "שימוש לרעה בפרוצדורה"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגישה  תגובה חריפה לבג"ץ, בה היא טוענת כי הממשלה מנסה "לרוקן מתוכן" את הליך הדחתה ולהפוך אותו ל"הליך למראית עין". לדבריה, הממשלה מציבה תנאים שסותרים את מתווה שופט העליון בדימוס, שמגר, ומהווים ניסיון לשנות את הכללים "תוך כדי משחק" (בארץ, פוליטי)

מכתב היועמ"שית לבג"ץ (צילום: צילום מסך)

במאבק המשפטי המתנהל בבית המשפט העליון, הגישה אתמול (א') היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תגובה חריפה המבטאת את עמדתה בנוגע להליך הדחתה. בתגובה, היא תוקפת את הממשלה בטענה כי היא פועלת בניגוד להחלטה 2274, שקבעה הליך מסודר שכולל התייעצות עם ועדה ציבורית בראשות שופט עליון בדימוס.

בהרב מיארה טוענת כי הממשלה מנסה "להנדס מראש" את מבנה הוועדה כדי שיתאים לצרכיה, ו"לסמן וי בלבד" על ההליך. היא מסבירה כי בקשותיה של הממשלה - לקצר את הליך ההתייעצות לשבועיים בלבד, לקיים דיון גם ללא נציג שר משפטים או יועץ משפטי לשעבר, ואף להתייחס להתפטרות חבר ועדה כ"סיום הליך" - מוכיחות כוונות אלה.

בסיום תגובתה, היועצת המשפטית הדגישה כי מדובר ב"ניסיון נוסף לשנות את כללי הפסקת הכהונה תוך כדי ההליך". היא הזהירה כי קבלת הדרישות הללו תפגע אנושות בעצמאות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, ותסכן את מעמדו כ"שומר הסף המרכזי במדינה", האחראי להבטחת שלטון החוק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר